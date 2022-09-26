Добровольцев из Запорожья зачислят в ряды ВС России

Некоторые добровольцы из Запорожской области в дальнейшем будут причислены к ВС России и отправятся в зону спецоперации. Об этом сообщил глава администрации региона Евгений Балицкий в эфире телеканала "Россия 24", подчеркнув, что солдаты сначала пройдут соответствующую подготовку.

"Будет создано несколько рот... Примерно, как мы себе это представляем, часть людей будет находиться здесь (в регионе) на постоянной основе, а остальные будут готовиться для того, чтобы потом быть приписанными к 58-й (общевойсковой) армии (РФ), пойдут защищать Родину", — объяснил он.

Балицкий добавил, что при распределении учтут квалификацию военнослужащих. Кроме того, будет полностью решён вопрос с их экипировкой и необходимым оружием.