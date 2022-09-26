Подпавшим под частичную мобилизацию россиянам при зачислении в воинскую часть запрещено брать смартфоны, так как они служат маяками для средств наведения высокоточного оружия. Об этом рассказал "Газете.ru" глава департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров.

"Мобильный телефон представляет собой радиопередающее устройство. Как таковое, оно может служить идеальным средством наведения для высокоточного оружия. Соответственно, чем совершеннее телефон, тем более точное наведение он может давать. Технологии GPS, WiFi, LBS, имеющиеся в каждом смартфоне, позволяют корректировать огонь с точностью до 10 метров в черте города", — объяснил эксперт.

Также есть риск, что данные, передаваемые через иностранные интернет-сервисы, могут быть перехвачены и переданы противникам. Таким образом неприятель сможет фиксировать перемещения войск, вооружения, численность личного состава и его подготовку, пояснил Бедеров.