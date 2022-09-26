Новому премьеру Британии Лиз Трасс могут выразить вотум недоверия

Премьер-министру Великобритании Лиз Трасс могут выразить вотум недоверия из-за нового плана по поддержке экономики страны, передаёт телеканал Sky News. Правительство уже предпринимает все необходимые для этого шаги.

"Они (парламентарии. — Прим. Лайфа) уже подают письма [с голосами в пользу проведения вотума недоверия], поскольку думают, что она разрушит экономику", — анонимно заявил один из парламентариев в беседе с телеканалом.

При этом другой член парламента от правящей Консервативной партии отметил, что не располагает подробностями о том, какие именно шаги предпринимаются. Об этом ему неизвестно, отметил политик, однако выразил уверенность, что что-то однозначно должно произойти, "учитывая события последних нескольких дней".