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26 сентября, 13:53

Новому премьеру Британии Лиз Трасс могут выразить вотум недоверия

Sky News: Парламент Британии предпринимает шаги для проведения вотума недоверия Трасс

Премьер-министру Великобритании Лиз Трасс могут выразить вотум недоверия из-за нового плана по поддержке экономики страны, передаёт телеканал Sky News. Правительство уже предпринимает все необходимые для этого шаги.

"Они (парламентарии. — Прим. Лайфа) уже подают письма [с голосами в пользу проведения вотума недоверия], поскольку думают, что она разрушит экономику", — анонимно заявил один из парламентариев в беседе с телеканалом.

При этом другой член парламента от правящей Консервативной партии отметил, что не располагает подробностями о том, какие именно шаги предпринимаются. Об этом ему неизвестно, отметил политик, однако выразил уверенность, что что-то однозначно должно произойти, "учитывая события последних нескольких дней".

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Ранее Лайф писал, что историческая авантюра премьер-министра Великобритании Лиз Трасс по снижению налогов без учёта мировой ситуации начинает разваливаться. Своими попытками изменить экономическую ситуацию в стране новыми мерами она может просто привести к кризису фунта стерлингов.

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ТАСС / AP / Kirsty Wigglesworth

Николь Вербер

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