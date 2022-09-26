Командир ОРБ "Спарта" Артём Жога дал советы всем мобилизованным гражданам, что лучше всего взять с собой в места дальнейшего дислоцирования и зону проведения специальной военной операции. Видео он опубликовал в своём телеграм-канале.

Артём Жога дал советы мобилизованным, что лучше всего взять с собой. Видео © Telegram / ЖОГА

"Самое основное — термобельё. Желательно иметь несколько комплектов минимум. Также много носков не бывает, хорошего качества. Плюс несколько пар обуви разного плана: трекинговые и обычные кожаные, тёплые. Нужен подшейник, на данный момент зимний, тёплый. Шапочка, желательно иметь несколько пар перчаток. Нужен дождевик, чтобы был обязательно", — рассказал Жога.

Кроме того, с собой необходимо взять несколько комплектов формы, среди которых базовый комплект и флисовый. Иметь желательно и несколько курток, особенно тёплых, так как вскоре наступит зима. Для отдыха обязательно необходим спальный мешок, а чтобы это перемещать — вместительный рюкзак.

Для обеспечения жизнедеятельности необходимо взять несколько пачек влажных салфеток, предметы личной гигиены, а также несколько пакетиков, в которых будут храниться документы и другие важные предметы. Обязательно нужно иметь фонарик, термокружку, одну или две аптечки. Для связи пригодятся несколько телефонов и внешнее зарядное устройство. А вот для ведения боевых действий может пригодиться разгрузка.