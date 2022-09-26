В Таджикистане частично приостановили обслуживание карт "Мир"

"Душанбе Сити Банк" — второй крупнейший банк Таджикистана — приостановил обслуживание карт "Мир" из-за технических неполадок. Об этом рассказали в пресс-службе банка.

"На данный момент карты "Мир" не обслуживаются в банкоматах и РОS-терминалах "Душанбе Сити", — сообщили в банке.