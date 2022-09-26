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26 сентября, 13:46

В Таджикистане частично приостановили обслуживание карт "Мир"

"Душанбе Сити Банк" в Таджикистане приостановил обслуживание карт "Мир"

"Душанбе Сити Банк" — второй крупнейший банк Таджикистана — приостановил обслуживание карт "Мир" из-за технических неполадок. Об этом рассказали в пресс-службе банка.

"На данный момент карты "Мир" не обслуживаются в банкоматах и РОS-терминалах "Душанбе Сити", — сообщили в банке.

Власти США пригрозили санкциями за поддержку использования карт "Мир"

Власти США пригрозили санкциями за поддержку использования карт "Мир"

Ранее Лайф рассказывал, что крупнейший частный банк Турции Is Bankasi приостановил работу с российской платёжной системой "Мир". Аналогичное решение принял и "Денизбанк" (DenizBank). О приостановке обслуживания карт сообщали также в Узбекистане, Вьетнаме и Казахстане.

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ТАСС / Сергей Коньков

Оксана Попова

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