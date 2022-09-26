Глава избирательной комиссии Запорожской области Галина Катющенко обратилась к жителям региона с призывом прийти на избирательные участки, чтобы внести свой вклад в исторический процесс, протекающий сейчас на освобождённых территориях.

Обращение главы Запорожского избиркома Галины Катющенко. Видео предоставлено Лайфу

"Все участки готовы встретить избирателей с 8:00 до 16:00. Предприняты все меры безопасности. Обеспечивать правопорядок на избирательных участках будут представители полиции и Росгвардии. Следить за ходом голосования будут международные наблюдатели", — сообщила она и добавила, что для участия в референдуме достаточно предъявить паспорт Украины с местной пропиской.

Катющенко напомнила жителям региона, что им выпала уникальная возможность изменить ход истории и выбрать, в какой стране будут жить их потомки.

"Брать на себя ответственность непросто. Это удел сильных, смелых и решительных людей. Я уверена, что именно такие люди живут в нашей Запорожской области", — заключила политик.