Курганский губернатор лично пообщался с мобилизованными жителями
Курганский губернатор встретился с мобилизованными жителями и проконтролировал их сборы
Губернатор Курганской области Вадим Шумков лично встретился с мобилизованными жителями региона и проконтролировал условия, созданные для призванных на защиту родины военнослужащих.
Губернатор Курганской области Вадим Шумков встретился с мобилизованными жителями региона. Видео © VK / Правительство Курганской области
Некоторые пользователи в соцсетях увидели в главе региона сурового родителя, который по-отечески заботится о своих подопечных. Так, практически приказным тоном он сказал взять коврики и спальные мешки тем, у кого их нет, получить пайки на три дня "на всякий случай", аптечки и самое главное — покушать.
"Всех здесь накормят. Кто не поел — обязательно поесть", — заявил Шумков.
Кроме того, губернатор пообещал присмотреть за семьями мобилизованных, заверив, что всю социальную поддержку власти региона возьмут на себя. А также велел заполнить анкеты с информацией о родных.
"Всё, что касается социальной поддержки, — будем брать на себя. Чем необходимо — поможем. У вас сейчас задача только одна — выполнить свой долг и вернуться живыми", — заявил глава региона.
Напомним, что 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. Всего на службу планируется призвать около 300 тысяч резервистов. Указ о частичной мобилизации уже опубликован, его детали здесь.