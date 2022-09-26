Губернатор Курганской области Вадим Шумков лично встретился с мобилизованными жителями региона и проконтролировал условия, созданные для призванных на защиту родины военнослужащих.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков встретился с мобилизованными жителями региона. Видео © VK / Правительство Курганской области

Некоторые пользователи в соцсетях увидели в главе региона сурового родителя, который по-отечески заботится о своих подопечных. Так, практически приказным тоном он сказал взять коврики и спальные мешки тем, у кого их нет, получить пайки на три дня "на всякий случай", аптечки и самое главное — покушать.

"Всех здесь накормят. Кто не поел — обязательно поесть", — заявил Шумков.

Кроме того, губернатор пообещал присмотреть за семьями мобилизованных, заверив, что всю социальную поддержку власти региона возьмут на себя. А также велел заполнить анкеты с информацией о родных.