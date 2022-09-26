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Регион
Опубликовано 26 сентября 2022, 13:40

Курганский губернатор лично пообщался с мобилизованными жителями

Курганский губернатор встретился с мобилизованными жителями и проконтролировал их сборы

Губернатор Курганской области Вадим Шумков лично встретился с мобилизованными жителями региона и проконтролировал условия, созданные для призванных на защиту родины военнослужащих.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков встретился с мобилизованными жителями региона. Видео © VK / Правительство Курганской области

Некоторые пользователи в соцсетях увидели в главе региона сурового родителя, который по-отечески заботится о своих подопечных. Так, практически приказным тоном он сказал взять коврики и спальные мешки тем, у кого их нет, получить пайки на три дня "на всякий случай", аптечки и самое главное — покушать.

"Всех здесь накормят. Кто не поел — обязательно поесть", — заявил Шумков.

Кроме того, губернатор пообещал присмотреть за семьями мобилизованных, заверив, что всю социальную поддержку власти региона возьмут на себя. А также велел заполнить анкеты с информацией о родных.

"Всё, что касается социальной поддержки, — будем брать на себя. Чем необходимо — поможем. У вас сейчас задача только одна — выполнить свой долг и вернуться живыми", — заявил глава региона.

Названа минимальная сумма, которую будут получать призванные по мобилизации
Названа минимальная сумма, которую будут получать призванные по мобилизации

Напомним, что 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. Всего на службу планируется призвать около 300 тысяч резервистов. Указ о частичной мобилизации уже опубликован, его детали здесь.

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VK / Правительство Курганской области

Николь Вербер
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