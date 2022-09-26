Бойцы ДНР проголосовали на референдуме прямо в казармах на Запорожской линии фронта

Военнослужащие Донецкой Народной Республики на Запорожском фронте проголосовали на референдуме о присоединении региона к России. Об этом сообщает Народная милиция республики.

Бойцы ДНР проголосовали на референдуме. Видео © t.me / Народная милиция ДНР

Бойцы 123-го полка мобилизационного резерва ДНР ставили галочки в бюллетенях прямо в казармах, куда прибыла к ним избирательная комиссия. Сейчас солдаты находятся вдали от дома и ведут бои с украинскими военными на Запорожской линии фронта.