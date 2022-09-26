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26 сентября, 13:47

Бойцы ДНР проголосовали на референдуме прямо в казармах на Запорожской линии фронта

Военнослужащие Донецкой Народной Республики на Запорожском фронте проголосовали на референдуме о присоединении региона к России. Об этом сообщает Народная милиция республики.

Бойцы ДНР проголосовали на референдуме. Видео © t.me / Народная милиция ДНР

Бойцы 123-го полка мобилизационного резерва ДНР ставили галочки в бюллетенях прямо в казармах, куда прибыла к ним избирательная комиссия. Сейчас солдаты находятся вдали от дома и ведут бои с украинскими военными на Запорожской линии фронта.

"Россия нам поможет. Жизнь моих детей и моей семьи улучшится. Этого мы ждали давно, и к этому мы шли", — сказал военнослужащий Владислав.

Без исключения: Голосование охватило всю территорию Херсонской области

Без исключения: Голосование охватило всю территорию Херсонской области

Как сообщал Лайф, референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожье и на Херсонщине начались 23 сентября и продлятся до 27 сентября. Согласно данным экзитпола по итогам первого дня, 93% проголосовавших в Запорожской области поддержали вхождение в РФ.

Обложка ©

t.me / Народная милиция ДНР

Татьяна Миссуми

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