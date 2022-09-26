Опытный парашютист рассказал, почему с этим спортом стоит завязать, если пропал страх

Даже у парашютиста с большим стажем должен быть страх перед прыжком, потому что он обусловлен инстинктом самосохранения. Если же страх пропал, значит пришло время завязывать с этим видом спорта, рассказал РИАМО чемпион России по групповой акробатике, купольной акробатике и артистическим дисциплинам 2022 года, капитан подмосковной команды "Кочевники", генеральный директор компании TMG Алексей Тарасов.

"Дело в том, что страх бывает разный. Бывает, например, беспричинный, затаённый, животный — это одно дело. В парашютном спорте страх — это всегда отражение инстинкта самосохранения", — пояснил Тарасов.

Он подчеркнул, что собраться и сконцентрироваться, чтобы сосредоточенно выполнить прыжок, помогает именно страх. Это чувство заставляет до мелочей заучить последовательность, прокрутить в голове алгоритмы тех или иных действий. Тарасов рассказал, что поначалу страшнее всего — выйти из летящего самолёта, но затем это чувство притупляется, но остаются собранность и понимание того, что делаешь.