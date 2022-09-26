В Краснодарском крае военкомат вернул домой 59-летнего призывника

59-летний житель Краснодарского края Виктор Тарапун, подпавший по ошибке под частичную мобилизацию, вернулся домой к семье. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

Это произошло благодаря его супруге, которая вовремя забила тревогу в Сети. Она записала видеообращение, в котором рассказала о ситуации. По словам женщины, Виктор окончил военную кафедру почти 40 лет назад и, хотя имеет звание старшего лейтенанта, никогда не участвовал в военных действиях. При этом у него множество хронических заболеваний.

"По результатам оценки состояния здоровья Виктора Николаевича, а также общения с ним после прибытия в военную часть, где все мобилизованные обязаны пройти подготовку к несению службы, принято решение о его возвращении домой. В настоящее время он уже находится дома в станице Каневской", — отметили в сообщении штаба, добавив, что по данному факту была организована проверка.