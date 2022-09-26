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Регион
Опубликовано 26 сентября 2022, 14:30
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В Краснодарском крае военкомат вернул домой 59-летнего призывника

59-летний житель Краснодарского края Виктор Тарапун, подпавший по ошибке под частичную мобилизацию, вернулся домой к семье. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

Это произошло благодаря его супруге, которая вовремя забила тревогу в Сети. Она записала видеообращение, в котором рассказала о ситуации. По словам женщины, Виктор окончил военную кафедру почти 40 лет назад и, хотя имеет звание старшего лейтенанта, никогда не участвовал в военных действиях. При этом у него множество хронических заболеваний.

"По результатам оценки состояния здоровья Виктора Николаевича, а также общения с ним после прибытия в военную часть, где все мобилизованные обязаны пройти подготовку к несению службы, принято решение о его возвращении домой. В настоящее время он уже находится дома в станице Каневской", — отметили в сообщении штаба, добавив, что по данному факту была организована проверка.

Что делать, если повестка из военкомата пришла по ошибке
Что делать, если повестка из военкомата пришла по ошибке

Ранее Лайф рассказывал историю отца пятерых детей из Рузского городского округа Николая Мищенко, которого по ошибке призвали на службу в ходе частичной мобилизации. Уже скоро он окажется дома с родными. Как заявил глава городского округа Николай Пархоменко, это произошло из-за того, что мужчина не предоставил необходимые документы и не уточнил в военкомате количество детей, находящихся на иждивении.

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ТАСС / Александр Река

Николь Вербер
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