Учёные допустили, что пиво может снизить риск деменции

Учёные из Университета Нового Южного Уэльса считают, что регулярное употребление пива может положительно сказаться на риске приобретения деменции. Соответствующая статья была опубликована на сайте Addiction Journal. Так, результаты были получены изучением 15 научных работ об употреблении алкоголя, из которых были взяты данные 25 тысяч изначально здоровых мужчин, за которыми наблюдали последующие 40 лет.

В итоге выяснилось, что к концу данного срока 2124 исследуемых имели признаки ухудшения памяти. В то же время оказалось, что люди, употреблявшие литр пива в день, имели на 23% меньше риск возникновения проблем с памятью, чем те, кто не пьёт вообще, а заядлые алкоголики — на 19%.

Учёные подчёркивают, что, вероятно, трезвая жизнь не даёт больше шансов сохранить функции мозга, однако употребление алкоголя всё равно опасно для печени, почек и сердца.