5 рабочих способов расслабиться, когда кажется, что жизнь летит под откос
У каждого, наверное, бывали времена, когда казалось, что не всё складывается удачно, и хотелось роптать на судьбу. Однако если акцентироваться на одних только проблемах, можно перестать получать наслаждение даже от счастливых моментов и точно испортить себе жизнь. Психолог Алёна Малюта поделилась с Лайфом пятью самыми эффективными правилами, как научиться расслабляться даже в периоды жизненных невзгод.
Живите сейчас
Прежде всего, научитесь жить сейчас, то есть концентрироваться на текущем моменте и том, что в нём есть хорошего. Не задумывайтесь о плохом, а учитесь получать удовольствие от маленьких и сиюминутных радостей. "Даже простая прогулка на природе может принести огромный позитив, если отвлечься от тягостных дум", — заметила Малюта.
Займитесь делами
Занятия спортом, забота о близких, учёба и работа помогут отвлечься от негативных мыслей — вы будете сконцентрированы на решении конкретных задач. Фото © Freepik / pressfoto
Если сосредоточитесь на любом деле, будь то работа, учёба, забота о близких или занятия спортом, сможете отвлечься от негативных мыслей и будете сконцентрированы на решении конкретных задач в рамках своего занятия.
"Поэтому так важно иметь дело, которое если не удовольствие приносит, то, по крайней мере, позволяет уделять ему максимальное внимание".
Заботьтесь о близких
Забота о ближнем помогает человеку справляться с тревожными мыслями. Неважно, родственник ли это, друг или даже домашнее животное. Когда мы помогаем другим, перестаём концентрироваться на самих себе, а дурные мысли уходят на второй план, напомнила психолог.
Улучшайте самооценку
Для улучшения самооценки составьте список своих сильных черт, достижений и побед. Такой перечень поможет понять, что не всё так плохо, как рисует воображение. Фото © Freepik / wayhomestudio
Очень часто тревожные мысли являются следствием низкой самооценки. Уверенность, что всё будет хорошо, приходит с осознанием того, что ты сильный и самодостаточный человек, который в состоянии решить любые проблемы.
"Составьте перечень своих сильных черт, достижений, побед, и поймёте, что у вас не всё так плохо".
Работайте с тревожностью
Если предыдущие лайфхаки результата не дали, работайте с тревожностью: обратитесь за помощью к профессиональным психологам, психиатрам, неврологам.
"Они помогут преодолеть тревожность и неудовлетворённость жизнью, используя специальные практики — от обычных консультаций до сеансов гипнотерапии".
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