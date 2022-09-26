5 рабочих способов расслабиться, когда кажется, что жизнь летит под откос

У каждого, наверное, бывали времена, когда казалось, что не всё складывается удачно, и хотелось роптать на судьбу. Однако если акцентироваться на одних только проблемах, можно перестать получать наслаждение даже от счастливых моментов и точно испортить себе жизнь. Психолог Алёна Малюта поделилась с Лайфом пятью самыми эффективными правилами, как научиться расслабляться даже в периоды жизненных невзгод.

Живите сейчас

Прежде всего, научитесь жить сейчас, то есть концентрироваться на текущем моменте и том, что в нём есть хорошего. Не задумывайтесь о плохом, а учитесь получать удовольствие от маленьких и сиюминутных радостей. "Даже простая прогулка на природе может принести огромный позитив, если отвлечься от тягостных дум", — заметила Малюта.

Займитесь делами

Занятия спортом, забота о близких, учёба и работа помогут отвлечься от негативных мыслей — вы будете сконцентрированы на решении конкретных задач. Фото © Freepik / pressfoto

Если сосредоточитесь на любом деле, будь то работа, учёба, забота о близких или занятия спортом, сможете отвлечься от негативных мыслей и будете сконцентрированы на решении конкретных задач в рамках своего занятия. "Поэтому так важно иметь дело, которое если не удовольствие приносит, то, по крайней мере, позволяет уделять ему максимальное внимание".

Заботьтесь о близких

Забота о ближнем помогает человеку справляться с тревожными мыслями. Неважно, родственник ли это, друг или даже домашнее животное. Когда мы помогаем другим, перестаём концентрироваться на самих себе, а дурные мысли уходят на второй план, напомнила психолог.

Улучшайте самооценку

Для улучшения самооценки составьте список своих сильных черт, достижений и побед. Такой перечень поможет понять, что не всё так плохо, как рисует воображение. Фото © Freepik / wayhomestudio

Очень часто тревожные мысли являются следствием низкой самооценки. Уверенность, что всё будет хорошо, приходит с осознанием того, что ты сильный и самодостаточный человек, который в состоянии решить любые проблемы. "Составьте перечень своих сильных черт, достижений, побед, и поймёте, что у вас не всё так плохо".

Работайте с тревожностью