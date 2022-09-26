Женщин с этими именами мужчины никогда не любят по-настоящему

Роковые красотки, кто зачастую выступает запасным вариантом или становится страстной любовницей, к которой изменщик никогда не уйдёт от законной жены. Эти дамы слишком наивные и чересчур требовательные. Выяснили, женщин с какими именами никогда не любят по-настоящему.

Женское имя Мария

Привлекательная внешность и доброта Маши заставляют мужчин не любить эту девушку, а искать выгоду от отношений с ней. Фото © Shutterstock

Самоотверженность и жертвенность Марии в отношении любимых людей всегда привлекала корыстных мужчин, кто просто хочет почувствовать себя снова под опекой "мамочки". Притворившись на какое-то время влюблённым, партнёр получает огромное количество заботы и нежности, любви, защиты и прочих благ. Однако сильно развитая интуиция Марии подсказывает, когда мужчина начинает нагло пользоваться её добротой. Женщина из-за этого постоянно меняет партнёров, потому как считает, что семью построить можно только с особенным и верным ей человеком. Но привлекательная внешность и доброта Маши заставляют мужчин не любить её по-настоящему, а искать выгоду от отношений.

Милана

Милана часто оказывается героиней историй, в которых мужчины её просто используют. Фото © Shutterstock

Падкая на флирт Милана — героиня историй, в которых мужчины её просто используют. Дело в том, что женщина с этим именем — та ещё карьеристка. Милана всегда хорошо учится, поэтому делом жизни выбирает ту профессию, в которой досконально разберётся. Её мягкий характер помогает завоевать расположение коллег и начальства, быстро получить руководящую должность. Но вот в любовных делах назвать себя профессионалом Милана не может. Дама наивно верит каждому встречному и считает всех парней искренне любящими. Из-за доброты носительницу имени партнёры используют в своих целях: близость, продвижение по карьерной лестнице, временное развлечение. Милане настолько хочется испытать настоящую любовь, что она верит мужчинам снова и снова, надеясь встретить того самого.

Имя Арина

Мужчины быстро распознают в женщине по имени Арина возможности для своей лёгкой жизни. Фото © Shutterstock

Мужчины быстро распознают в женщине по имени Арина возможности для своей лёгкой жизни. Трудолюбивая и старательная девушка всегда окружает избранника лаской и вниманием, что видно уже по тому, как Арина общается с друзьями. Она готова прийти на помощь в любое время, одолжить денег, даже если у самой финансы поют романсы, изменить планы или подстроить их под знакомого. Мужчины представляют, что с избранницей по имени Арина им не придётся практически ничего давать взамен, а только получать, поэтому и стараются ради выгоды вступить в отношения. Может, с годами симпатия партнёра и привязанность и станут искренними, но в основе первоначального желания к близости с Ариной всегда лежит выгода.

Женское имя Инна

Мужчины видят стремления Инны к успеху, поэтому присоединяются к ней, желая разделить лавры. Фото © Shutterstock

Носительница этого прекрасного имени обладает невероятной харизмой. Инна амбициозна и целеустремлённа, знает о своих желаниях и всегда их добивается. Мужчины видят путь Инны к успеху, поэтому присоединяются к ней, желая лучшей для себя жизни. Слова любви, подарки и красивые ухаживания — на всё готовы пойти алчные, слабые и неуверенные в себе кавалеры, лишь бы не упустить результат стараний Инны. Ведь женщина не впустит в свой круг общения проходимца. Постоянно живя в обманах, обладательница этого имени может устать разбивать себе сердце из-за мужчин, кто лишь играет с ней в любовь, и решит остаться гордой одиночкой или даже превратиться в бездушную эгоистку.

Елизавета

Мужчины выбирают в избранницы Елизавету из-за её умения решать чужие проблемы. Фото © Shutterstock