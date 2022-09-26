Астропрогноз на 26 сентября – 2 октября: Как избежать проблем и восстановить душевную гармонию

Астрологический прогноз на неделю с 26 сентября по 2 октября

Рождение новой луны в 00:54 мск 26 сентября должно принести облегчение. С сегодняшнего дня станет чуть меньше неопределённости, неразберихи, суеты, утверждает астролог Василиса Володина. В ближайший месяц ребром будут поставлены вопросы финансов, этому способствует то, что новолуние произошло в точной оппозиции к Юпитеру. Люди будут задаваться вопросами "Чего я стою?", "Сколько я стою по-настоящему?"

Станут очень важны вопросы партнёрства и самоопределения партнёров в паре. Чего хочется больше, чтобы тебя любили или уважали? Свободы или единства? Василиса Володина Астролог

Володина советует все вопросы, требующие интенсивного эмоционального включения, решить в понедельник. Во вторник и среду, 27 и 28 сентября соответственно, следует посвятить время бумажным делам и договорённостям. Если говорить о рабочих моментах, в целом вся неделя будет непростой — "приготовьтесь молотить как бешеные". К выходным 1–2 октября некоторые столкнутся с нечестностью, обманом.

Они всё время нам сопутствуют последние месяцы, но сейчас будут ощущаться особенно сильно. Многих эта новая неделя вернёт к 20-м числам августа. Вспоминайте, что не доделали тогда. Исправляйте, совершенствуйте Василиса Володина Астролог

Как действовать в период с 26 сентября по 2 октября

Астролог Инна Любимова рекомендует быть инициативными в хорошие периоды на неделе с 26 сентября по 2 октября — это приблизит к желаемому результату. Самыми эмоциональными днями станут 26, 28 и 29 сентября, самыми сложными — 27, 29 (после 10:50 мск), 30 (до 12:30 мск) сентября. Лучшие же дни наступившей недели: 30 сентября (после 12:30 мск), 1 и 2 октября (после 10:40 мск).

Гороскоп на 26 сентября для всех знаков зодиака

26 сентября — самый эмоциональный день этой недели, об этом нужно помнить и делать всё для сохранения спокойствия. Пропишите все цели и идеи на следующий лунный месяц, но не планируйте ничего нового, глобального, поскольку Меркурий ещё не отретроградил. "Вечером сходите в спа или примите расслабляющую ванну дома, но не поленитесь устроить себе уют со свечами, пеной и не жалейте магния", — поясняет Любимова.

27 сентября, гороскоп

27 сентября — сложный день, начать который стоит с занятий спортом: вы получите заряд энергии, проработаете агрессию и конфликты. Не планируйте на вторник никаких важных дел, правильно распределите нагрузку, решайте текущие вопросы. С любой ситуацией поможет справиться самообладание и уверенность. "Восстановить душевную гармонию помогут занятия творчеством или искусством".

Гороскоп на 28 сентября для всех знаков зодиака

После 09:25 мск 28 сентября наступит эмоциональный период. В любой ситуации будьте дипломатом и контролируйте своё настроение. В эту среду стоит особенно следить за словами, ведь можно обидеть собеседника, даже не желая того. "Проведите время с близкими вам людьми или займитесь теми делами, которые несут вам гармонию и позитивные эмоции".

29 сентября, гороскоп

Все важные дела нужно завершить до 10:50 мск 29 сентября, поскольку после наступит эмоциональное время. На этот день наметьте тренировку, такую, на которой не требуется перегружать себя — тяжёлых физических нагрузок быть не должно. "Контролируйте эмоции, слова и по-философски относитесь к происходящим вокруг событиям".

Гороскоп на 30 сентября для всех знаков зодиака

Все важные задачи и дела стоит отложить на после 12:30 мск 30 сентября. Вторая половина пятницы — самое время для проведения мозговых штурмов, интеллектуальной работы, учёбы. Все вопросы в этот день эффективнее решать сообща. "Ко всему происходящему относитесь с оптимизмом и юмором, это позволит достичь успеха. Уделите внимание своей Венере, сходите на свидание или побалуйте себя десертом".

1 октября, гороскоп

1 октября 2022 года — позитивный день. Хоть и выпадает на субботу, до 14:00 мск можно смело учиться, вести переговоры, проводить опросы по текущим проектам. "После 14:00 займитесь краткосрочными вопросами и завершите дела, которые вы запланировали и продумали заранее. Также можете сходить на шопинг".

Гороскоп на 2 октября для всех знаков зодиака