10 мифов, в которые мы все верили в детстве, но во взрослой жизни забыли как страшный сон

"Кто-нибудь в детстве думал, что зыбучие пески будут серьёзной проблемой в жизни? Я — да", — kendall_chill.

"Когда была маленькой, действительно считала, что Бермудский треугольник будет оказывать на мою жизнь гораздо больше влияния", — madslostocco.

"Я ведь не одна в детстве думала, что мыши правда могут делать в стенах такие отверстия в форме дверей?!" — kqngrmvr.

Фото © Twitter / kqngrmvr

"Кто ещё в детстве был уверен, что нельзя приходить в магазин в вещах, которые вы там купили, иначе все подумают, что вы украли их?" — rosebudmattel.

"Как и в случае с угрозой зыбучих песков, кто-нибудь ещё рос, думая, что шанс быть помеченным скунсом почти стопроцентный?" — MarriedManTalk.

"Я была уверена, что рано или поздно мне всё равно в жизни придётся столкнуться с атакой пираний", — WillTStout.

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"А кто-нибудь ещё в детстве думал, что вампиры пьют кровь клыками? Или только я? Окей...", — michelleames.

"А ведь вы тоже в детстве думали, что пауки типа чёрных вдов будут гораздо более серьёзной проблемой во взрослой жизни?" — OpenIntro.

"Не знаю, как вы, но мне казалось, что в своей жизни я буду гораздо чаще встречать червяков в яблоках", — sodapopclient.