НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
25 сентября, 09:30

10 мифов, в которые мы все верили в детстве, но во взрослой жизни забыли как страшный сон

"Кто-нибудь в детстве думал, что зыбучие пески будут серьёзной проблемой в жизни? Я да", — kendall_chill.

"Когда была маленькой, действительно считала, что Бермудский треугольник будет оказывать на мою жизнь гораздо больше влияния", — madslostocco.

"Я ведь не одна в детстве думала, что мыши правда могут делать в стенах такие отверстия в форме дверей?!" kqngrmvr.

Фото © Twitter / kqngrmvr

Фото © Twitter / kqngrmvr

"Кто ещё в детстве был уверен, что нельзя приходить в магазин в вещах, которые вы там купили, иначе все подумают, что вы украли их?" rosebudmattel.

"Как и в случае с угрозой зыбучих песков, кто-нибудь ещё рос, думая, что шанс быть помеченным скунсом почти стопроцентный?" MarriedManTalk.

"Я была уверена, что рано или поздно мне всё равно в жизни придётся столкнуться с атакой пираний", — WillTStout.

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

"А кто-нибудь ещё в детстве думал, что вампиры пьют кровь клыками? Или только я? Окей...", — michelleames.

"А ведь вы тоже в детстве думали, что пауки типа чёрных вдов будут гораздо более серьёзной проблемой во взрослой жизни?" OpenIntro.

"Не знаю, как вы, но мне казалось, что в своей жизни я буду гораздо чаще встречать червяков в яблоках", — sodapopclient.

"Кто ещё в детстве думал, что кошки — это девочки, а собаки — мальчики?" livrusso24.

5 невероятно глупых вещей, в которые все верили, пока были детьми

5 невероятно глупых вещей, в которые все верили, пока были детьми

Обложка ©

Shutterstock

Сергей Трофимов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров