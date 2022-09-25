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25 сентября, 10:00

Энергетически мощный момент: Что можно и что категорически нельзя делать в новолуние 26 сентября

В основе сентябрьской новой луны лежит поиск баланса и гармонии: многие из нас будут пытаться познать свой внутренний мир. Постарайтесь понять, каким путём следуете, и найдите контакт с окружающими.

Рождение первой новой луны осени 2022-го произойдёт 26 сентября в 00:54 мск в знаке Весов, в период ретроградного Меркурия. Момент будет энергетически очень мощным, потому что новолуние наступит вскоре после дня осеннего равноденствия (22 сентября), рассказал шаман Николай Качуров. После новолуния возрастут активность и конструктивная энергия, и чтобы был результат, следует проявлять инициативу. Сильными днями наступающей недели станут 30 сентября (после полудня), 1 и 2 октября (после 10:40), поделилась астролог Инна Любимова.

Новолуние: что можно делать

Ночью 26 сентября дождитесь, когда наступит новолуние: у вас будет всего 1 минута, в которую можно загадать желание на ближайший лунный месяц. В этот день важно правильно распределить энергетические потоки, контролировать слова и эмоции. Непременно сохраняйте позитивный настрой, как бы сложно ни было. 26 сентября — самое время заняться учёбой или даже научной работой, провести совещания или мозговые штурмы, порекомендовала астролог Любимова. Кроме того, можно провести обряд или погадать на будущее.

В новолуние 26 сентября нужно обязательно:

  • повидаться с дорогими сердцу людьми;
  • составить план на будущее;
  • отпустить переживания;
  • простить тех, с кем в ссоре;
  • помедитировать, заняться спортом или творчеством.

Что в новолуние нельзя делать

Поскольку первое осеннее новолуние в этом году произойдёт в период, когда Меркурий ретроградит, астрологи категорически не советуют строить серьёзные планы, одалживать крупные денежные суммы, совершать значительные покупки, делать операции и салонные бьюти-процедуры.

Ещё в новолуние 26 сентября ни в коем случае нельзя:

  • обижаться;
  • обманывать;
  • спорить;
  • отправляться в поездку, будь то командировка, отпуск или переезд;
  • отказывать в помощи тем, кто о ней попросил.
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Shutterstock

Марта Белова

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