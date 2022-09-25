Энергетически мощный момент: Что можно и что категорически нельзя делать в новолуние 26 сентября

Рождение первой новой луны осени 2022-го произойдёт 26 сентября в 00:54 мск в знаке Весов, в период ретроградного Меркурия. Момент будет энергетически очень мощным, потому что новолуние наступит вскоре после дня осеннего равноденствия (22 сентября), рассказал шаман Николай Качуров. После новолуния возрастут активность и конструктивная энергия, и чтобы был результат, следует проявлять инициативу. Сильными днями наступающей недели станут 30 сентября (после полудня), 1 и 2 октября (после 10:40), поделилась астролог Инна Любимова.

Новолуние: что можно делать

Ночью 26 сентября дождитесь, когда наступит новолуние: у вас будет всего 1 минута, в которую можно загадать желание на ближайший лунный месяц. В этот день важно правильно распределить энергетические потоки, контролировать слова и эмоции. Непременно сохраняйте позитивный настрой, как бы сложно ни было. 26 сентября — самое время заняться учёбой или даже научной работой, провести совещания или мозговые штурмы, порекомендовала астролог Любимова. Кроме того, можно провести обряд или погадать на будущее.

В новолуние 26 сентября нужно обязательно: повидаться с дорогими сердцу людьми;

составить план на будущее;

отпустить переживания;

простить тех, с кем в ссоре;

помедитировать, заняться спортом или творчеством.

Что в новолуние нельзя делать

Поскольку первое осеннее новолуние в этом году произойдёт в период, когда Меркурий ретроградит, астрологи категорически не советуют строить серьёзные планы, одалживать крупные денежные суммы, совершать значительные покупки, делать операции и салонные бьюти-процедуры.