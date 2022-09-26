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26 сентября, 09:50

8 растений, которые нельзя держать дома, если не хотите разрушить личную жизнь

У растений особенная энергетика. И если одни притягивают в жилище любовь и счастье, другие отпугивают даже то хорошее, что у вас уже есть. Какие домашние цветы угрожают любви и опасны для брака?

Цветами люди начали интересоваться ещё в древности — отмечали не только красоту, но и полезные свойства. С течением времени были открыты растения губительные и отвергающие. В связи с этим появился целый язык цветов, названный флориографией. С его помощью можно растолковать значение букета, который вручил любимый мужчина. У растений есть своя энергетика, некоторые из них подходят только для выращивания в садах или оранжереях и держать такие дома крайне опасно. Какие из цветов на вашем подоконнике могут загубить брак и обречь женщину на вечное одиночество? Лайф выяснил, что для семейного счастья опасны эти виды растений.

1. Тамаринд

Внутри тамаринда обитают злые духи. Фото © Shutterstock

Внутри тамаринда обитают злые духи. Фото © Shutterstock

Те, кто разбирается в фэншуе, обходят это растение стороной и всем остальным советуют следовать их примеру. Считается, что внутри тамаринда обитают злые духи, способные притягивать к растению неудачи, несчастные случаи, разлуку и нелюбовь. Поэтому индийский финик дома лучше не держать, даже если очень хочется экзотики, — рискуете растерять собственную энергию и интерес к жизни. А это обязательно отразится и на ваших отношениях с мужчиной.

2. Диффенбахия

Диффенбахия не выносит мужской энергии и прогоняет кавалеров. Фото © Shutterstock

Диффенбахия не выносит мужской энергии и прогоняет кавалеров. Фото © Shutterstock

Как бы странно это ни прозвучало, есть особый вид домашних растений, которые по суевериям и эзотерическим приметам считаются вредителями. К таким относится диффенбахия. Её часто причисляют к растениям-мужегонам, потому как этот маленький зелёный друг в горшке не выносит мужской энергии, всячески стараясь избавиться от раздражителя. Особенно не рекомендуется держать дома диффенбахию одиноким девушкам, кто грезит о большой и светлой любви.

3. Монстера

Монстера вытягивает силы из мужчины, делая его раздражительным и нервным. Фото © Shutterstock

Монстера вытягивает силы из мужчины, делая его раздражительным и нервным. Фото © Shutterstock

Любителей побаловаться экзотикой с каждым годом становится всё больше, и жители больших городов с удовольствием выращивают у себя в квартирах монстеру. Но эта тропическая лиана приносит больше вреда, чем пользы. Разве декор стоит выше благополучия вашего мужчины? Да, монстера тоже считается растением-мужегоном. Экзотическая лиана вытягивает силы из представителя сильного пола, делая его раздражительным и нервным. Поверья гласят, что монстера негативно влияет на сексуальные возможности партнёра. Кавалер чувствует себя неуютно в одном доме с этим растением, что неминуемо приводит к расставанию с женщиной.

4. Каллы

Каллы считаются траурными цветами, притягивающими скорбь. Фото © Shutterstock

Каллы считаются траурными цветами, притягивающими скорбь. Фото © Shutterstock

Если вам подарили букет этих красивых белоснежных цветов, не спешите радостно нести его в дом. Внешний вид растений часто обманчив — за великолепием они таят опасность. На языке цветов каллы — символ бессмертия и вечной жизни, именно их представители некоторых народов издревле приносили на похороны. Поэтому эти цветы считаются траурными, а значит, и притягивают энергию определённого типа. Хранить дома каллы — привлечь грусть и скорбь.

5. Орхидея

Орхидея считается растением-вампиром. Фото © Shutterstock

Орхидея считается растением-вампиром. Фото © Shutterstock

Красоту этого цветка человечество заметило давно, поэтому веками ухаживало за растением, выращивая в домах и на участках. Но безопасна ли орхидея для хозяев? Эзотерики отмечают, что то, как цветок ведёт себя в дикой природе, обязательно влияет на его энергетику и в домашних условиях. А орхидеи растут на деревьях, питаясь их соком. Из-за этого многие причисляют её к растениям-вампирам. На деле нрав орхидей бывает разный. Кому-то, поселившись в уютном горшке на подоконнике, цветок подарит умиротворение. Из других же орхидея начнёт вытягивать энергию, подпитываясь. Что может спровоцировать постоянные скандалы и ссоры домочадцев, даже разрыв отношений.

6. Сансевиерия

Сансевиерия разжигает конфликты и в целом притягивает энергетику нескончаемых ссор. Фото © Shutterstock

Сансевиерия разжигает конфликты и в целом притягивает энергетику нескончаемых ссор. Фото © Shutterstock

Ещё это растение называют тёщин язык. Многие из мам и бабушек, чья молодость пришлась на времена СССР, знают, что в доме сансевиерия разжигает конфликты и в целом притягивает энергетику нескончаемых ссор и выяснения отношений. Есть даже отдельное суеверие, что если "тёща" зацветёт зимой, обязательно произойдёт что-то очень плохое. Это не слишком прихотливое растение пользовалось особой популярностью в Союзе, но современные дизайнеры сансевиерию в оформлении интерьеров стараются не использовать.

7. Сенполия

Сенполия капризна и ревнива — не вынесет конкуренцию с мужчиной и прогонит его. Фото © Shutterstock

Сенполия капризна и ревнива — не вынесет конкуренцию с мужчиной и прогонит его. Фото © Shutterstock

Или же всем известная фиалка. Как и орхидея, сенполия может оказаться обоюдоострым мечом. С одной стороны, этот цветок может гармонизировать жизнь хозяйки, защищать её по ночам от кошмаров, дарить спокойствие и уверенность. С другой — эзотерические суеверия наделяют фиалку энергией Луны, а значит, непостоянством нрава. Некоторые верят, что сенполия очень капризна и ревнива — как только хозяйка начнёт проводить время с возлюбленным, цветок обязательно рассорит парочку.

8. Гибискус

Гибискус часто выгоняет мужчин из дома, в котором обитает. Фото © Shutterstock

Гибискус часто выгоняет мужчин из дома, в котором обитает. Фото © Shutterstock

Красивое растение, часто выгоняющее из дома, в котором живёт, мужчин. Это ещё один цветок, конкурирующий с кавалерами на энергетическом уровне, вытесняющий их, заставляющий больше не возвращаться. Ещё считается, что гибискус нельзя ставить в жилых комнатах и рядом с людьми или животными, потому как растение распространяет негативную энергетику. Так что сначала подумайте хорошенько, прежде чем обзаводиться таким красивым, но вредным зелёным соседом.

10 вещей, которые обязательно должны быть дома, если хотите быть богатым и счастливым

10 вещей, которые обязательно должны быть дома, если хотите быть богатым и счастливым

Ранее Лайф рассказывал, какие вещи в доме крадут энергию и не позволяют жить счастливо. Помните, что обстановка в квартире может очень влиять на ваше общее состояние, так что если чувствуете упадок сил, пришло время генеральной уборки.

Обложка ©

Shutterstock

Елизавета Терешкова

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