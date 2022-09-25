Найдена мумия легендарной царицы Нефертити

Бывший министр Египта по делам древностей и знаменитый египтолог Захи Хавасс объявил, что он, предположительно, обнаружил мумию царицы Нефертити. Об этом пишет РИА "Новости". О находке археолог заявил в преддверии своей октябрьской выставки "Дочери Нила", посвящённой женщинам-фараонам.

По словам учёного, всего он нашёл два женских тела, одному из которых на момент смерти было 45 лет — именно столько и прожила Нефертити. Вторая мумия, как утверждается, принадлежит дочери царицы Анхесенамон. Однако Хавасс признаёт, что точные данные, с помощью которых можно будет подтвердить находку, нужно ждать ещё месяц-два.

Неясно, на чём закончился жизненный путь царицы Нефертити, так как все упоминания о ней в один момент обрываются. Из-за этого тайна местонахождения её тела — величайшая загадка египтологов, над которой учёные бьются последние 150 лет.