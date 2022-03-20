Роддом для инопланетян: Артефакты, доказывающие, что культура Древнего Египта была колонией другой расы В Египте могла быть осуществлена попытка ассимилировать существ с иными параметрами, об этом свидетельствуют не только фрески и храмы, но и найденные роддома для инопланетян. 19 марта, 21:40 6988 6988 Обложка © Shutterstock

Фрески в храмах и пирамидах

О том, что Египет посещали странные существа с небес, говорится в нескольких древних папирусах. Например, в папирусе, который на базаре Каира нашёл католический монах Толли, рассказывалось, что в 1480 году до нашей эры при фараоне Тутмосе III на землю опустился огненный диск диаметром 50 метров, а вышедшие из него существа имели разговор с самим фараоном. Подчинённые же фараона пали ниц и не смели на них взглянуть. Спустя несколько дней в небе стало появляться множество подобных кораблей. Фараон собрал армию, чтобы наблюдать за ними. Корабли инопланетян улетели на юг, а с неба на египтян посыпались рыбы, ящерицы и другие животные, что египтяне сочли чудом, а фараон велел умилостивить бога Ра жертвой. Любопытно, что почти сразу после этого Египет совершил технологический прорыв. Сам папирус сейчас хранится в Ватикане, откуда его достать нет никакой возможности.

Храм Сети I в Абидосе. Фото © НИЦ ЛАБОРАТОРИЯ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ИСТОРИИ

Возможно, именно это происшествие было позже изображено на стенах храма Сети I в Абидосе, который был построен спустя сто лет: на стенах храма отчётливо видны изображения вертолётов и иных летательных аппаратов. В других местах изображения фараонов всегда сопровождаются странными карликами с раздутыми головами. Посмотрите на храм Абу-Симбел, над входом в который изображён самый натуральный инопланетянин с огромной головой. На других храмовых изображениях жрецы кормят странную фигуру с чёрными миндалевидными глазами.

Барельеф над входом в храм Абу-Симбел. Фото © Getty Images / DeAgostini

Роддом для инопланетян

Это открытие произошло в 2000 году, когда европейские подводные археологи под руководством Франка Годьё обследовали дно Средиземного моря возле устья Нила в поисках кораблей Наполеона. Видимо, искали золото, а нашли сенсацию, о которой заговорили было, но тут же замолчали.

Археологи отыскали ушедший под воду древний город Гераклион, который был цветущим торговым центром, но потерял ведущую роль, когда Александр Македонский в IV веке до нашей эры построил Александрию. Согласно данным древних текстов, Гераклион был построен в честь египетского бога Ра, а греки считали, что местные жители основали его в честь полубога Геракла, спасшего их от разлива реки Нил.

Вроде бы ничего сверхъестественного: ещё один город, развалины, сползшие в море, видимо, во время сильного наводнения, статуи фараонов, руины святилищ — всё как обычно. Если бы не одно но! Во время обследования остатков древнего храма дайверы обнаружили барельефы множества женщин в богатых одеждах, которые на руках держали... маленьких гуманоидов! Детишки все как один были худыми, с тоненькими руками и ногами, вытянутыми головами и огромными миндалевидными глазами — здесь имеет место для пущей убедительности инкрустация зелёными камнями.

Как только об этом стало известно альтернативщикам, гипотезы посыпались одна за другой. Одни считали, что женщины лечат пришельцев. Другие — что это изображение каких-то домашних божеств. Но третьи решили, что это бесспорное доказательство того, что уже в Древнем Египте инопланетяне занимались чудовищными опытами по выведению гибридов людей и пришельцев. Возможно, инопланетные учёные отбирали египтянок по каким-то определённым генетическим признакам, оплодотворяли их, а потом женщины до родов находились под наблюдением в храме-лаборатории.

Смелое предположение? Так и изображения тоже не для слабонервных. Не могли же египтянки нянчить и кормить грудью ящериц с руками и ногами? Быть может, и Геракл, которого считали полубогом, был на самом деле сыном "пришельца с небес" и земной женщины, гибридом человека и инопланетянина?

Артефакты

Артефакт из Лейденского музея древностей. Фото © Земля. Хроники Жизни

Ещё большее недоумение учёных вызывает известный артефакт, который хранится в Лейденском музее древностей. Он напоминает панель звездолёта. О предназначении артефакта до сих пор ничего не известно, а его символы так и не разгаданы. Быть может, перед нами пример культа карго, когда неграмотные туземцы копируют артефакты богов: "панель звездолёта" сделана из алебастра, её размеры 49 сантиметров в диаметре и 13 сантиметров в высоту. Возраст 4500 лет. Даже официальная наука считает, что этот предмет всего лишь копия какого-то более древнего артефакта, и никто не знает, что это такое.

Ещё один артефакт, предназначение которого объяснить никто не может, — это 61-сантиметровый диск Сабу, найденный в могиле сына фараона Анедджиба в Саккаре. Он вырезан из камня метасилта, его толщина менее сантиметра, высота чуть более 10 сантиметров. У учёных даже нет предположения, как можно использовать этот предмет: он не может быть навершием центрального шатрового шеста или вентилятором — ни воздух, ни воду он гнать не может. Очевидно, чтобы его спроектировать, нужно было обладать недюжинными математическими способностями: даже сейчас его будет довольно сложно воспроизвести на современных станках с программированием.

Диск Сабу. Фото © Ancient Origins

Провал колонизации

Если сюда добавить огромные саркофаги (которые зачастую находятся под землёй, в вырубленных в скале помещениях, куда ведут настолько узкие ходы, что в них и человеку-то развернуться негде, не то что саркофаг пронести), непонятный способ транспортировки огромных мегалитов на большие расстояния и строительство гигантских пирамид, которое с точки зрения человеческой цивилизации ничем не оправдано, то ситуация вырисовывается необычная. И, возможно, совсем недаром некоторые учёные сообщают, что генные исследования мумий фараонов говорят о том, что они действительно отличались от своего народа. Может, Египтом и в самом деле правила раса из космоса?

Авторы Александр Лаврентьев