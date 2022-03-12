Откровения генерала: Сколько сбитых объектов НЛО хранит секретный бункер 754 Почему к 1990 году военное руководство СССР запретило не только контактировать с объектами НЛО, но и вообще обращать на них внимание, а сбитые объекты свозились в одно место. 11 марта, 21:40 6657 6657 Обложка © Shutterstock

Встреча над Липецком

1990-й оказался годом, когда НЛО проявляли особый интерес к Вооружённым силам СССР и часто появлялись то над аэродромами, то над ядерными объектами, то в местах проведения учений. Почему так происходило — не ясно. Быть может, "зелёные человечки" хотели предупредить страну о грядущей катастрофе, а может, наоборот, всячески приближали её наступление.

В конце концов дошло до того, что командование стало игнорировать сообщения о летающих тарелках, а военные, которые осмеливались говорить о том, что стали свидетелями пролётов неопознанных объектов, подвергались насмешкам, а иногда и увольнениям. Игнорирование НЛО ни к чему не приводило: светящиеся "сигары", шары и тарелки не исчезали. Лётчики не раз наводили на НЛО прицелы, однако приказа с земли открыть огонь им не давали.

Очередная встреча с НЛО в небе над СССР случилась в марте 1990 года в районе ратчинского полигона, расположенного в Добровском районе под Липецком, во время ночных учебных бомбометаний. Благополучно отбомбивший лётчик Николай Чага возвращался на аэродром. Фактически уже заходя на посадку, на высоте трёх тысяч метров между Липецком и Добрым он увидел в тёмном небе неожиданное свечение. Позже Чага будет описывать его по-разному: "группа звёзд", "движущееся созвездие", "скопление звёзд".

Звёзды двигались параллельным курсом с боевым самолётом Чаги, и от них исходило свечение. Очень быстро они изменили свой строй, вытянулись в эллипс, и вдруг оказалось, что рядом летит НЛО в форме дирижабля, на носу которого зажглась яркая звезда. Свет её был белым и таким ярким, что слепил. А в следующий миг объект ускорился и двинулся наперерез штурмовику Чаги.

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Позже офицер признается: он колебался, прежде чем доложить о происходящем на землю, за такую "встречу" можно было запросто вылететь в отставку. — Меня подбодрило то, что выслуга лет у меня уже была, терять, в общем-то, было нечего. Ну, уйду в отставку, если что, — и это в самом худшем случае! — вспоминал он позже.

Чага доложил о происходящем в небе руководителю полётов. К счастью, оказалось, что объект видит не он один. Во-первых, об НЛО уже сообщил лётчик гражданской авиации, пилот рейса Москва – Воронеж. А во-вторых, объект засекли РЛС военного аэродрома.

Чагу разбирало любопытство, и он запросил разрешения совершить облёт неизвестного объекта, однако с земли ответили категорическим отказом и приказали идти на посадку. Тем временем объект продолжил менять форму: он вытянулся ещё больше, у него появился "хвост", от которого отходило три ярких луча. Чага проводил НЛО глазами и пошёл на посадку. На земле он узнал, что помимо него объект видели ещё три лётчика из Липецкого авиаотряда, но обсуждать инцидент никто не стал: ну видели и видели, всё равно непонятно, что это такое.

Атакован НЛО

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Шли недели, НЛО над Липецком наблюдали всё чаще. Лётчики заметили, что тарелочки действуют очень осторожно и не провоцируют аварии, а как будто, наоборот, стараются не навредить советским пилотам.

Следующим, кто столкнулся с "пришельцами" вплотную, стал подполковник авиации Владимир Литвин. Это случилось во время учебного боя, когда Литвин на МиГе-29 попытался атаковать условного противника. Появление неопознанного летающего объекта поразило офицера, ведь небо в районе учений было закрыто.

Сначала Литвин увидел пять сияющих шаров, которые летели цепочкой друг за другом. Первый был самым большим и ярким, другие поменьше. НЛО засекла и бортовая РЛС самолёта. От неожиданности Литвин сманеврировал и направил МиГ в сторону шаров. Несколько долгих мгновений советский пилот и НЛО летели навстречу друг другу, а когда столкновение казалось неизбежным, объект выпустил яркий зелёный луч и ушёл в сторону. Луч света ударил Литвину в глаза и на мгновение полностью ослепил его. Когда лётчик проморгался, то понял, что НЛО уже ушло в сторону, а через несколько секунд и вовсе исчезло с экрана РЛС.

О произошедшем Литвин не стал докладывать на землю. Тем удивительнее был для командования тот факт, что фотопулемёт истребителя задокументировал встречу МиГа с НЛО. Фотографии Литвину показали в кабинете начальства: на снимках были отчётливо видны те самые шары.

Видел эти снимки и Николай Чага. Он хотел рассказать обо всём журналистам, но командование запретило это делать. Он смог передать отпечатки снимков лётчику-испытателю Марине Попович, которая сама не раз заявляла о встречах с НЛО и очень интересовалась этой темой. Увы, но негативы были по протоколу уничтожены через месяц. Эти снимки до сих пор находятся у Попович.

По теме остаётся лишь добавить, что оба лётчика вполне реальные люди. С 1992 по 1997 год Чага был командиром Липецкого авиаотряда и дослужился до звания генерал-майора.

Сбитый диск

Но не всегда советские лётчики и НЛО расходились мирно. И, видимо, недаром к 1990 году начальство запретило не только контактировать с объектами, но и вообще обращать на них внимание: бой советских истребителей с НЛО в 1980 году над районным центром Верхотурье в Свердловской области закончился крушением подбитого объекта. Об этом журналистам в приватной беседе поведал один из руководителей НПО "Энергия".

Инцидент произошёл 14 апреля 1980 года в 1:30 в 25 километрах южнее Верхотурья. Сначала местные части ПВО засекли четыре неопознанных объекта, причём один из них то появлялся на экранах радаров, то пропадал.

С пермского аэродрома Большое Савино и с военного аэродрома под Нижним Тагилом сразу же были подняты в воздух четыре сверхбыстрых советских перехватчика МиГ-25.

Гонка за объектами продолжалась не менее 45 минут. Они то и дело уходили в отрыв, словно играя с лётчиками. Но военные были настроены серьёзно: в разгар холодной войны шутить с безопасностью неба над СССР никто не собирался.

Когда одно НЛО сделало вираж и вышло навстречу одному из МиГов, с земли пришёл приказ открыть огонь — и лётчик сбил НЛО, выпустив по нему ракету. Тарелка упала где-то в тайге, и утром в район между сёлами Лиханово, Глазуново и Карелино были отправлены вертолёты. Они нашли на земле диск диаметром около 25 метров и высотой 5 метров. Летательный аппарат был повреждён.

Известно, что уже на следующий день на место происшествия вылетела группа учёных из Москвы. Они обследовали упавший корабль и обнаружили, что на месте крушения радиация повышена до 15 рентген в час. Удивителен тот факт, что двое из членов экспедиции повесились, ещё даже не окончив работу на месте крушения.

Учёные нашли внутри НЛО двух гуманоидов, один из которых был ещё жив. Его увезли в Москву — либо для лечения, либо для исследования. А летательный аппарат с помощью самого большого грузового вертолёта СССР был вывезен в таинственный бункер 754, построенный на полигоне Капустин Яр.

Ракетный военный полигон рядом с селом Капустин Яр. Фото © u-f.ru

Возможно, пришелец остался жив, а в СССР состоялся первый контакт с инопланетянином, ведь недаром в 1990 году лётчикам уже запрещали стрелять в неопознанные объекты. Уфологи уверены: это именно так. Именно с 1980 года, где бы на территории СССР ни находили обломки разбившегося НЛО, их отправляли сразу в бункер на полигоне Капустин Яр.

В тайну этого бункера уфологи не могут проникнуть до сих пор. Ходят легенды, что охраняется он получше многих ядерных объектов. Его строили 10 лет начиная с 1979 года, и в результате возник уникальный объект, предназначенный для изучения инопланетных артефактов. В глубину бункер уходит на 50 метров, а длина коридоров на каждом этаже составляет не менее 300 метров. К комплексу подходят автомобильная и железная дороги. Однако сверху бункер представляет собой всего-навсего холм с несколькими вентиляционными трубами. По легенде, в нём хранятся обломки минимум трёх НЛО: свердловского объекта, корабля, сбитого в Кабардино-Балкарии в 1985 году, и обломки "сигары", разбившейся в Эстонии в 1984 году.

Во время распада СССР многие уфологи старались проникнуть в бункер, однако до сих пор это никому не удалось, а на официальные запросы СМИ военные отвечают коротко и строго: "Объект засекречен".

Раскроют ли когда-нибудь власти, что хранит бункер в Капустином Яре? Нет, это маловероятно Да, когда уфология выйдет на другой уровень

Авторы Александр Лаврентьев