Как советская преступница тайно управляла кровожадной бандой из 20 человек Оглавление Дерзкие и беспощадные Последнее дело Сентиментальные преступники Мифы и догадки Почему никто из рецидивистов не догадывался, что ими управляет женщина, и как вскрыли ОПГ. 35762 35762 Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock, © ru.oxu.az

В 1966 году милиция Азербайджанской ССР сбилась с ног, разыскивая банду дерзких головорезов. Преступники передвигались исключительно на чёрной "Волге", совершали налёты на магазины и скрывались с награбленным. Большая часть преступлений была совершена в столице Азербайджанской ССР Баку, но налёты случались и в районных центрах республики. Всего банда совершила больше 20 краж и ограблений и два убийства. Краденое сбывали неведомыми для милиции путями. Вскоре по Азербайджану поползли слухи о том, что в республике действует банда "Чёрная Волга", во главе которой стоит главарь по кличке Львиная Лапа — Пянджали Аслан.

Дерзкие и беспощадные

Республиканская милиция бросила все силы на поиски злоумышленников, но найти бандитов не могла. Сыщики не могли даже определить, кому принадлежит чёрная "Волга", на которой передвигались преступники. А ведь такая машина в советские времена была товаром дорогим, штучным. На них ездили только партийные чиновники и директора предприятий — и вдруг банда!

Попытка внедрить своего человека в ОПГ закончилась провалом и трагедией. Стоило сотруднику милиции под видом уголовника начать расспрашивать о бандитах спекулянтов и торговцев краденым, как через несколько дней его нашли с заточкой в сердце. А налёты продолжились — на ювелирные магазины, аптеки, где добычей становились не только деньги, но и наркотики. На дело выезжали только за крупным кушем в 100–200 тысяч рублей. После денежной реформы 1961 года это были огромные деньги! Но вскоре общая добыча бандитов превысила миллион рублей.

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Ювелирный магазин на одной из улиц Баку был взят хитро и лихо. Его охранник Газизов вышел на улицу перекурить и тут же заметил в темноте фигуру. Мужчина расслабился, сообразив, что перед ним всего лишь хрупкая и очень красивая девушка. Откуда же ему было знать, что это знаменитая на весь город воровка Клара Юсеф-заде по кличке Зеркало! Улыбаясь, девушка подошла к охраннику, попросила закурить — и тут же выхватила у него из кобуры пистолет. Утром охранника нашли убитым, а сумма похищенного из магазина заставила милиционеров скрежетать зубами: было украдено золота и ювелирных украшений на 1 700 000 рублей.

Начальство силовых структур рвало и метало. Ещё бы, преступление всесоюзного масштаба! Милиционеры чувствовали себя беспомощными. И только один человек не терял самообладания: опытный следователь Али Рустамов терпеливо шёл по следу бандитов, просеивал крупицы информации, стекавшиеся к нему от осведомителей со всего города. Но и бандиты понимали, что так долго продолжаться не может. А потому Львиной Лапе пришлось решиться провернуть ещё одно дельце, чтобы затем скрыться.

Последнее дело

Новой жертвой стал Муса Гусейнов — директор бакинского ЦУМа на улице Низами. Бандиты выяснили, что директор ЦУМа каждый день обедает в ближайшем ресторанчике. Чтобы завязать знакомство, один из них несколько раз обедал в ресторане одновременно с Гусейновым, а потом подсел к нему. Мужчины разговорились. Такие встречи продолжались несколько дней. Гусейнов понятия не имел, что стал объектом для изучения. Особенно преступник вслушивался в модуляции его голоса, запоминал тембр, повороты речи, особенности произношения.

И через несколько дней, когда Гусейнова не было дома, раздался телефонный звонок. Трубку подняла супруга директора ЦУМа. — Слушай меня внимательно, — сказал ей "муж". — К нам домой едут с обыском. Срочно собери всё в чемоданчик и спрячь у родни. Мне не звони, телефоны на прослушке. Испугавшаяся женщина так и не поняла, что звонил ей не муж, а бандит Львиная Лапа. Женщина бросилась сгребать драгоценности в саквояж, выбежала на улицу... Возле неё тут же заскрипела тормозами машина.

— Гражданка Гусейнова? — вышедший из машины сунул ей под нос корочки. — Ваше имущество мы забираем! Рекомендуем вашему супругу самому явиться в отдел милиции и написать чистосердечное признание!

Женщина, конечно же, была в курсе, что её муж сбывает самые лучшие товары спекулянтам, и в ужасе отшатнулась. А мужчина вырвал у неё саквояж, сел в машину и уехал. Вечером вернувшийся с работы Гусейнов обнаружил, что все его богатства пропали. Он был не из робких и тут же поехал в милицию, где написал заявление об ограблении.

Львиную Лапу задержали на следующий день в Москве, когда бандит спускался по трапу самолёта. Опознали его по одежде, тонким усикам и саквояжу, который он не успел сменить. Впрочем, саквояж слегка "похудел" — в Баку главарь банды заночевал у подельника по имени Зялли, и тот выкрал часть золотишка.

Сентиментальные преступники

Но не это потрясло сотрудников МУРа и республиканской милиции. Их поразил тот факт, что Львиная Лапа — женщина! А как же слухи о кровавом бандите? Как же сплетни о том, что уже задержанная на карманной краже воровка Клара — девушка Пянджали Аслана? Да как вообще молодая особа могла притворяться мужчиной и держать в кулаке почти двадцать прожжённых рецидивистов, среди которых были и женщины? Уж они-то должны были понять, кто перед ними?

Лишь когда задержали всех членов банды, стало понятно, как действовали бандиты и почему никто из них не знал, что Аслан — девица.

Пянджали Аслан. Фото © ru.oxu.az

Она родилась шестой дочерью в семье известного бакинского вора Айдана. Так и не сумев дождаться наследника, отец стал растить дочь как сына, причём он не просто воспитывал мальчика — он воспитывал вора, которому хотел передать секреты ремесла. Девочка сызмальства носила мужскую одежду и уже подростком стала ходить с отцом на дело — стояла на стрёме. Со временем она научилась искусно скрывать пол. Этому способствовал явный актёрский талант: Аслан без труда копировала голоса других людей и с лёгкостью перевоплощалась. Она бинтовала грудь, чтобы не росла, носила кепки и не расставалась с кожанкой — скрывала фигуру.

О том, что главарь — женщина, знал только один член банды, водитель Ариф Алиев. На допросах он рассказал, что открыл тайну Львиной Лапы случайно, зайдя ночью в комнату, когда она осталась у него ночевать. Правда, это он скрывал даже от неё. С них двоих — девицы и водителя — и началась эта криминальная история. Некоторые следователи и сейчас считают, что банды, по сути, не было: на каждое новое дело Лапа находила новых людей. Затем с ними рассчитывалась и почти никогда не брала на дело снова. Исключением был Алиев.

На допросах стало ясно, откуда у бандитов чёрная "Волга" — её по ночам заимствовали у местного директора универмага Лифшица. Алиев, который днём работал крановщиком, подъезжал к металлическому гаражу, приподнимал его, выкатывал "Волгу", затем ездил на дело, а потом возвращал машину на место. В конце концов Лифшиц стал что-то подозревать и однажды поставил в машине капкан — попавшийся в него Алиев надолго выбыл из дела. Вот тут-то Львиная Лапа и решила, что пора менять Азербайджан на Москву.

Известно, что на суде Львиной Лапе дали 15 лет, такие же приговоры получили другие преступники, в том числе воровка Клара и самая кровожадная из грабителей — Маргарита Иванян. Смягчающим обстоятельством стал тот поразительный факт, что после каждого ограбления детские дома СССР получали большие переводы денег. Преступники оказались сентиментальными.

Мифы и догадки

Но это ещё не всё. Со временем история Пянджали Аслан стала обрастать мифами. То вдруг проходил слух, что водитель Алиев на допросах клялся и божился, что сам сжёг все мужские вещи Аслан, а преображённая девушка, надев лучшее платье, уехала в неизвестном направлении с награбленным. То вдруг говорили о том, что она была "настоящей Никитой" и работала на КГБ. А то вдруг по Баку проносился слух, что обворовавший её подельник Зялли был убит вскоре после того, как она освободилась.

Заинтересовавшийся этой историей бывший следователь и писатель Георгий Заплетин решил выяснить настоящее имя преступницы — и оказалось, что её дела в архивах Баку нет. То ли кто-то его "подчистил", то ли Аслан сама сумела его выкрасть, то ли кому-то заплатила за это. Теперь можно только гадать. Правда, в конце концов Заплетину удалось выяснить её имя. Но уверенности в том, что оно настоящее, до сих пор нет. Он считает, что преступницу звали Асланхан Меретукова. Имя Асланхан могло бы объяснить прозвище налётчицы. Кроме прочего, это имя универсальное — его дают как мальчикам, так и девочкам.

Георгий Заплетин. Фото © ru.oxu.az

Скорее всего, сейчас уже нет в живых участников этой истории: Алиев умер в 2006 году, а Асланхан, если только её действительно так звали, в последний раз видели в Баку в середине 1990-х. Поговаривали, что она всё же сумела навсегда завязать с прошлым и жила обычной жизнью.

Почему не нашли в архивах дело Львиной Лапы? 0 Это миф Преступница заплатила, чтобы информацию удалили

Авторы Александр Лаврентьев