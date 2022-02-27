Запредельная скорость: Почему в битве НЛО над Пермью выиграли советские военные Жители Перми утверждают: сбитая неприятелем летающая тарелка упала в 80 километрах от города и попала в руки военных. 26 февраля, 21:40 Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock, © ГКБУ "Государственный архив Пермского края"

Российские конспирологи давно считают Пермский край аномальным местом. И не зря: с 1962 года летающие тарелки над городом видели не менее двухсот раз. А в 1989 году весь город стал свидетелем "битвы богов": в небе над городом развернулось сражение неопознанных летающих объектов.

"Битва богов"

За годы "посещений" пермяки уже привыкли к странным объектам, летающим в небе, но случившееся 16 сентября многих надолго выбило из колеи. Ясное, уже темнеющее небо освещалось вспышками то ли молний, то ли лазерных лучей, над Камой в районе порта Заостровка друг за другом носились непонятные объекты. В общем, простому обывателю было из-за чего прийти в ужас. Особенно страшно стало, когда в порту выключился свет. Высыпавшие на улицу работники порта увидели: над ними идёт настоящий воздушный бой! Летающие объекты, весьма напоминающие тарелочки, то проносились над землёй на бреющем полёте, то вдруг свечой уходили в небо, чтобы оттуда снова спикировать вниз.

Позже исследователям удалось восстановить картину происшествия. В небе над Пермью кружилось семь объектов. "Скорости были бешеные, — уверяли свидетели инцидента, — но при этом было отчётливо видно, что шесть НЛО преследуют седьмой объект. Он пытался от них уходить, отчаянно маневрируя над городом, и всё это напоминало бы салочки, если бы не было так жутко. Ясное небо озарялось молниями, но грома не было".

Фрагмент топографической карты с расположением Пермской аномальной зоны © Wikipedia

Прохожие на улицах останавливались и задирали головы, не в силах оторваться от необычного зрелища. Свидетели все как один уверяют, что через какое-то время объект, за которым так упорно гонялись другие НЛО, "дал яркую вспышку". Видимо, в него попали и подбили, так как после вспышки он "пошёл вниз", но не прямо к земле, а по дуге далеко за город. Все очевидцы сходились на том, что "космический корабль" упал примерно в 80–100 километрах от города. Его противники сопровождали падающее тело. Очевидно, чтобы убедиться в том, что "миссия удалась". Больше их уже не видели.

Поиски

Жители тех мест тоже подтверждают, что инцидент был. Самого боя над городом они не видели, зато видели вспышки в небе и слышали гул от взрыва при падении объекта. Конечно, в этот же день некоторые энтузиасты пробовали добраться до места крушения НЛО, но сначала они не совсем верно оценили расстояние, затем искали не там, где следовало, а через несколько дней оказалось, что все дороги в месте падения НЛО перегорожены заборами с колючей проволокой, на которых красовалось строгое требование не вторгаться на территорию военного полигона.

Конспирологи решили, что тарелка попала в руки военных, и надолго оставили попытки найти упавший объект. Кто-то даже пустил слух, что в небе над Пермью сражались не НЛО. Якобы это был учебный бой неких дискообразных летательных аппаратов, изготовленных военными, поэтому подбитая тарелка ушла на посадку в воинскую часть.

Операция "Прикрытие"

Самолёт Ан-2, Пермская область. Фото © ТАСС / Евгений Загуляев

Лишь много лет спустя стало известно, что и военные добрались до места крушения не сразу. Благодаря утёкшим в СМИ материалам из знаменитой папки с названием "Операция "Прикрытие" стало известно, что неопознанный летающий объект упал в топи. Чтобы до него добраться, военным пришлось ждать зимы. Конечно же, все подъезды к объекту они перекрыли. Лишь когда поверхность болота вокруг упавшего НЛО хорошо промёрзла, к нему отправился разведывательный отряд из четырёх человек, однако всем военным, здоровым и физически крепким мужчинам, возле объекта стало настолько плохо, что они едва выползли обратно. Все четверо были госпитализированы с явными признаками лучевой болезни. Но удивительное дело: поговаривали, что дозиметры возле НЛО повышенного фона радиации не показывали.

Известно, что один из лётчиков гражданской авиации — пилот небольшого самолёта Ан-2, совершавшего регулярные местные рейсы — однажды на свой страх и риск пролетел над объектом, за что схлопотал строгий выговор. Он рассказывал землякам, что над НЛО в самолёте забарахлили приборы. Сам объект он описывал как большой зеленовато-золотой купол с чёрными обводами и более узким основанием. Поговаривали и о двух гуманоидах — пилотах корабля. Однако были ли они и куда исчезли — неизвестно. Единственная информация, которая, вероятно, просочилась к гражданским — тарелку на месте не оставили. Её вывезли из болот, как говорят, при помощи грузовых вертолётов.

Пермяки считают свой край уникальным местом, в котором есть несколько аномальных зон. Среди местных палеонтологов даже ходит гипотеза, что пермские ящеры, обитавшие на территории края 250 миллионов лет назад, вымерли из-за падения "материнского корабля инопланетян". Есть версия, что он до сих пор притягивает к себе другие НЛО. Легендам о Каменном городе, где, возможно, и покоится "материнский корабль" и часто исчезают туристы, не одна сотня лет.

Каменный город (Пермский край). Фото © Wikipedia / Hashimbus

Поговаривают и о временных порталах, в которых можно сгинуть на десятилетия. Ну а жители Перми то и дело развлекаются тем, что снимают НЛО над городом и выкладывают видео в Сеть. Правда, по большей части им попадаются дроны и другие вполне себе опознаваемые летающие объекты. Но есть и совершенно уникальные случаи. Например, в 1992 году пять человек на одной из остановок Перми видели в небе странный объект, непохожий ни на один земной летательный аппарат. Он замер на месте и выпустил три луча. Эти лучи вдруг отделились от НЛО, и оказалось, что это что-то вроде шаттлов. Они сделали над городом круг, вернулись на корабль, и тот в один миг на совершенно фантастической скорости ушёл вверх. Именно в этот момент на одной из местных телевышек вышла из строя вся аппаратура.

А в 2002 году местный житель Максим Тихонов сумел отснять НЛО прямо из окна своей квартиры. НЛО было угольно-чёрным и совершало какие-то немыслимые пируэты над крышами домов. "Было жутко", — признавался Тихонов.

Верите ли вы в существование НЛО? Да, этой активности много десятков лет Нет, это разработки военных

Авторы Александр Лаврентьев