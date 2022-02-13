Вернулся на Землю другим: Почему астронавт Митчелл поверил в НЛО после пребывания на Луне После возвращения на Землю Эдгар Митчелл стал главным возмутителем спокойствия в "космических кругах", обвиняя правительство США в том, что оно утаивает правду. 12 февраля, 21:40 Астронавт Эдгар Митчелл. Коллаж © LIFE. Фото © NASA, © Pixabay

В феврале 1971 года на Землю после успешного завершения миссии вернулся экипаж "Аполлона-14". Алан Шепард и Эдгар Митчелл стали пятым и шестым астронавтами, побывавшими на поверхности Луны. Но если Шепард после возвращения всю оставшуюся жизнь купался в лучах славы, то Митчелл стал главным возмутителем спокойствия на долгие годы. Побывав на Луне, он искренне уверовал в существование инопланетян и вплоть до самой смерти обвинял американское правительство в том, что оно скрывает правду о контактах с пришельцами.

Во власти Луны

Миссия "Аполлон-14" стартовала в январе 1971 года, через год после неудачи с "Аполлоном-13", когда произошла самая серьёзная авария в истории американских полётов на Луну. К счастью, жертв удалось избежать, а произнесённая тогда астронавтами фраза "Хьюстон, у нас проблема" стала вторым знаменитым космическим крылатым выражением после гагаринского "Поехали".

"Аполлону-14" удалось успешно выполнить свою миссию и привезти с Луны рекордный по весу груз местных пород. Однако сразу после возвращения Митчелл неожиданно уволился из НАСА и армии и погрузился в изучение религиозных книг.

Астронавт Эдгар Митчелл, пилот лунного модуля "Аполлона-14", стоит у развевающегося флага США на поверхности Луны в первые моменты первого выхода миссии в открытый космос. Фото © NASA

Позднее он объяснял, что во время пребывания в космосе пережил ни с чем не сравнимый мистический опыт, и пытался отыскать в священных книгах ответ на вопрос, что это было. В конце концов ему удалось найти в санскрите термин, которым можно было описать его переживание, — "самадхи". Индуисты считают его особым состоянием просветлённого и ясного сознания, а буддисты — последней ступенью на пути к нирване.

Митчелл описывал его как чувство полного растворения в бесконечной вселенной, сопровождаемое экстазом, а также чётким пониманием абсолютного единства человека и космоса, который представился ему невероятно древней и разумной саморегулирующейся системой.

В общем, с Луны Митчелл вернулся совсем другим человеком. Покинув армию, он переехал в Калифорнию, где открыл Институт ноэтических наук. Эта некоммерческая организация занималась исследованиями, к которым скептически относилась официальная наука. В институте проводили эксперименты с йогой, медитациями, экстрасенсорикой, телепатией, телекинезом и т.п. вещами.

Морской водолаз помогает Эду Митчеллу спуститься на спасательный плот. Фото © Public Domain

Про институт в 70-е и 80-е годы ходили слухи, что он входил в секретную программу "Звёздные врата" — финансировавшийся американской военной разведкой проект по исследованию различных парапсихологических явлений. Якобы Митчелл, пользуясь тем, что перед ним открыты двери самых высоких кабинетов, едва ли не лично лоббировал включение его организации в проект. Впрочем, в любом случае "Звёздные врата" в конце концов были закрыты в связи с отсутствием каких-либо результатов, представлявших для армии хотя бы потенциальный интерес.

Они существуют

Но наибольшую славу Митчеллу принесли его скандальные заявления о существовании инопланетян. Он был, пожалуй, самой знаменитой фигурой, публично разделявшей подобные взгляды, поэтому журналисты очень охотно брали у него интервью, а уфологи и сторонники различных теорий заговора по всему миру буквально боготворили бывшего астронавта и неизменно ссылались на его интервью в своих книгах.

Эдгар Митчелл, 1971 год. Фото © NASA

Например, он утверждал, что в 1947 году в Розуэлле на самом деле упало НЛО. Тогда официально было объявлено о крушении метеозонда, а видеосъёмки вскрытия гуманоидов, якобы секретно сделанные армейскими операторами, были определены как фейк.

Однако Митчелл вырос в маленьком городке Артезия в нескольких километрах от той самой авиабазы в Розуэлле, где якобы и произошло крушение. Астронавт утверждал, что многие его соседи, знакомые и приятели работали на этой базе и того, что он слышал от них, ему достаточно, чтобы считать Розуэлльский инцидент реальным крушением НЛО. Митчелл не раскрывал фамилий своих информаторов, ссылаясь на то, что они все давали подписку о неразглашении и он не хочет, чтобы у них возникли проблемы.

Бригадный генерал Роджер Рейми и полковник Томас Дюбоз с некими останками (Форт-Уэрт, 8 июля 1947 года). Фото © Wikipedia

Митчелл утверждал, что использовал все свои связи, чтобы выяснить хоть что-то о феномене НЛО, который занимал его с начала 70-х годов, и в конце концов он нашёл людей в высших эшелонах власти, которые поделились с ним информацией.

По словам астронавта, однажды у него была доверительная беседа с неким адмиралом ВМС, который по секрету сообщил ему, что на самом деле пришельцы установили контакт с американским правительством ещё в начале 1940-х годов. Их интересовало земное оружие, в первую очередь атомная бомба. В самом начале холодной войны между СССР и США инопланетяне зачастили на Землю, поскольку опасались ядерной войны и пытались каким-то образом повлиять на мировые элиты.

В другом интервью Митчелл заявлял, что его слова извратили журналисты. Адмирал действительно рассказал ему, что американское правительство с начала 1940-х осведомлено о существовании внеземного разума и скрывает достоверно зафиксированные случаи наблюдения НЛО. Однако ни о каком вмешательстве в политические дела он никогда не говорил. Насколько ему известно, НЛО лишь издалека наблюдают за Землёй, но не вмешиваются. Фамилии своего высокопоставленного информатора из ВМС астронавт не стал называть, чтобы не подставлять его.

По словам Митчелла, в высших правительственных кругах США существует хорошо организованная группа, целью которой является пресечение каких-либо утечек о феномене НЛО. Именно благодаря их усилиям правда скрывается уже более полувека со времени первого контакта, а в прессу вбрасываются явные фейки, чтобы уфологов считали чудаками или даже сумасшедшими.

Комната вскрытия пришельцев. Инсталляция в Музее НЛО в Розуэлле. Фото © Flickr / John Manard

В одном из последних интервью астронавт рассказывал, что некоторое время назад у него появился новый источник в военной разведке, который подтвердил ему, что большая часть его утверждений — правда: НЛО существуют, в Розуэлле действительно была катастрофа, а в правительстве есть особая группа, не заинтересованная в распространении этих сведений. По традиции Митчелл не раскрыл фамилии своего информатора.

90% уверенности

При этом сам астронавт категорически отрицал, что когда-либо видел внеземных существ. Периодически на различных сайтах, посвящённых теориям заговора, появлялись фейковые интервью Митчелла, в которых он якобы рассказывал, что лично наблюдал летающие тарелки и чуть ли не обедал с гуманоидами. В официальных интервью Митчелл яростно опровергал эти фейки, утверждая, что никогда не видел ни гуманоидов, ни НЛО, но "на 90% уверен в их существовании".

По его словам, за 40 с лишним лет поисков он встретил немало надёжных людей, которые занимали высокие посты и были хорошо осведомлены в данном вопросе. Он считал их свидетельства полностью заслуживающими доверия. При этом он подчёркивал, что от чудаков и городских сумасшедших всегда старался держаться подальше.

Благодаря своим резонансным заявлениям Митчелл стал любимцем прессы. Из того поколения американских астронавтов он был едва ли не самым популярным. НАСА несколько раз вынуждено было официально оправдываться после его интервью, заверяя всех, что не участвует в каком-либо заговоре по сокрытию информации, а Митчелла в агентстве всегда будут считать великим астронавтом, хотя он и любит почудить.

Эдгар Митчелл умер в феврале 2016 года в возрасте 85 лет, не дожив всего несколько дней до 45-й годовщины возвращения на Землю "Аполлона-14" — миссии, которая навсегда изменила его жизнь.

Вы верите в заговор правительств об инопланетных контактах? Да, ясно, как божий день Нет, это лишь версии уфологов

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