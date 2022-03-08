Подарок небес: Раскрыта тайна внеземного происхождения кинжала Тутанхамона Лезвие найденного в гробнице оружия состоит из того же вещества, что и некоторые метеориты. Более того, выяснилось, что его никак не могли выковать в Древнем Египте. 7 марта, 21:40 Обложка © Getty Images / Ethan Miller

Это фрагмент метеорита Ширахаги, его нашли в Японии в 1890 году. Это была 22-килограммовая железная глыба. Любопытное совпадение: тогдашнего министра иностранных дел страны Такэаки Эномото настолько очаровала эта находка, что он выкупил её и попросил выковать из неё несколько мечей. Один из них был подарен наследному принцу Японии — будущему 123-му императору Ёсихито.

Фрагмент найденного в Японии метеорита Ширахаги. Фото © Метеоритика & Планетарная наука — Wiley Online Library

Речь не идёт о том, что именно из него сделан и кинжал Тутанхамона. На самом деле, как сошлись во мнении учёные несколько лет назад, самый вероятный кандидат на "родительский" камень — найденный недалеко от Александрии в 2000 году метеорит Харга. По составу больше всего совпадает. К сожалению, фото Харги в открытом доступе найти не удаётся. Тем не менее вышеупомянутый японский метеорит оказался очень важен для недавнего исследования клинка самого знаменитого египетского фараона.

В чём уникальность кинжала Тутанхамона

Итак, гробницу Тутанхамона вскрыли в 1922 году, а в 1925-м под бинтами, в которые была завёрнута мумия, нашли сразу два кинжала. У левого бедра был клинок с лезвием из чистого золота, а у правого — с железным. Вот он, второй. Тот самый кинжал Тутанхамона из метеорита. Стрелка на него указывает.

Кинжал Тутанхамона из метеорита, обнаруженный внутри гробницы рядом с мумей. Фото © Метеоритика & Планетарная наука — Wiley Online Library

На первый взгляд, конечно, самой интересной кажется золотая рукоять с поистине царской инкрустацией из лазурита, сердолика, малахита и горного хрусталя. Но учёные не менее пристально рассматривали внешне мало примечательное лезвие.

Кинжал Тутанхамона: а) и b) — фото с разных сторон, с) фото 1925 года, d) и е) — увеличенные изображения. Фото © Метеоритика & Планетарная наука — Wiley Online Library

В 2016 году был опубликован окончательный вывод: оно сделано из металла внеземного происхождения. Это стало ясно по химическому составу: примерно 89% железа, чуть больше 10% никеля и 0,5–0,6% кобальта. Дело в том, что в земной природе такие соотношения не встречаются, у нас никелевой примеси гораздо меньше. А когда никель и кобальт в железном материале находятся именно в такой пропорции — примерно 20 к 1, то это типичный состав железных метеоритов. И плюс ещё одно: хаотично разбросанные крошечные чёрные точки. Это не что иное, как троилит (сульфид железа), тоже часто наблюдаемый в метеоритах минерал.

А недавнее сравнение кинжала с метеоритом Ширахаги ещё раз подтвердило, что оружие выковали из камня космического происхождения. Дело в том, что на японском камне при распиле очень хорошо видны своеобразные узоры в виде восьмигранников. Это никель и железо, которые кристаллизовались в космическом холоде. Напомним, на просторах Вселенной бывает вплоть до абсолютного нуля, то есть до –273 градусов Цельсия. Поэтому железные метеориты с такими узорами называют октаэдритами. А сами эти восьмигранники именуют узорами Видманштеттена, по имени австрийского учёного, который их обнаружил.

Узоры Видманштеттена в метеорите Ширахаги. Фото © Метеоритика & Планетарная наука — Wiley Online Library

Так вот, исследователи составили, так сказать, химическую карту поверхности кинжала Тутанхамона и увидели те же самые узоры.

Похожие на узоры Видманштеттена структуры кинжала Тутанхамона. Фото © Метеоритика & Планетарная наука — Wiley Online Library

И одновременно выяснились другие интересные подробности: кинжал изготовлен методом низкотемпературной ковки — при 950 градусах Цельсия, не выше. Почему учёные так думают: если бы нагревали сильнее, от восьмигранников бы даже намёков не осталось. Так же, как и от троилитовых точек. Всё бы расплавилось. Но при этом химики определили, что из этих чёрных вкраплений выделилось много серы, а это говорит о том, что материал всё-таки нагревали — до 700 градусов точно.

В целом на Земле всегда общепринято было работать с металлами тремя способами: можно в холодном виде распиливать, полировать и прочее, можно расплавить до жидкого состояния и отлить что-то, а можно не плавить, а просто размягчать и придавать нужную форму. Последний способ и есть низкотемпературная ковка.

Но ситуация такова, что во времена Тутанхамона Древний Египет ещё ВООБЩЕ не владел искусством ковки из железа. Эта технология появилась там двумя столетиями позже. То есть кинжал фараона совершенно точно сделан не в Египте.

Впрочем, учёные вовсе не намекают на то, что его выковали на инопланетной кузнице. Они подозревают, что клинок изготовлен в расположенном по соседству с Египтом древнем государстве Митанни, оно находилось возле территории современной Турции. Кстати, самый древний кинжал из метеоритного железа найден тоже в тех краях — на полуострове Анатолия. Его датируют 2300 годом до нашей эры. Конечно, выглядит немного странным, что великая древнеегипетская цивилизация ещё тысячу с лишним лет не умела то, что умели в соседней стране, но тем не менее на сегодняшний день факты таковы.

Во времена правления деда Тутанхамона, Аменхотепа III, в Митанни правил царь Тушратта. И он с египетским фараоном очень дружил, считал союз с Древним Египтом крайне важным для своего государства. Тушратта отдал замуж за Аменхотепа свою дочь, принцессу Тадухепу. И сохранились исторические записи о его многочисленных подарках любимому "брату". В числе всего прочего упоминаются и железные кинжалы.

Надо сказать, Тутанхамон отца своего, великого реформатора Эхнатона, можно сказать, проклял и ненавидел всю жизнь, а вот деда очень любил и уважал. Напомним, что Эхнатон родился тоже под именем Аменхотепа, но, когда вырос, решил положить конец культу бога Амона и вместо него в качестве верховного божества поставил на пьедестал Атона — бога, символизирующего солнечный диск. И сына своего он окрестил ТутанхАТОНом. Но Тутанхатон категорически отверг отцовские преобразования и объявил, что он ТутанхАМОН. И что он считает своим отцом и примером деда Аменхотепа. Так что выглядит довольно логичным, что его снарядили в загробное путешествие с дедовским кинжалом, он ему, должно быть, был очень дорог. А по поводу метеоритного сырья тоже вполне объяснимо: камни, падающие с неба, тогда считали дарами всемогущих богов, их воспринимали как священные.

Авторы Адель Романенкова