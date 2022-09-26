Две главные причины, почему женщины изменяют
Измены не случаются просто так, а уж когда речь идёт о женском адюльтере, так тем более. Эксперты считают, что неверность партнёру — довольно примитивный путь решения конфликта, который в худшем случае может только усугубить разногласия. Почему женщины изменяют, объяснила психолог-сексолог Риналия Сафина. Основных причин, как оказалось, всего две.
Неуверенность в себе как причина женской измены
Чаще всего измену можно объяснить неуверенностью женщины в себе. Человек, кто трезво себя оценивает, никогда не пойдёт на адюльтер.
Месть — частая причина женских измен
Помните, что очень часто адюльтер приводит к разрыву отношений, а человек, который изменил, тяжело переживает из-за чувства вины и легко может впасть в депрессивное состояние. Фото © Freepik / Drazen Zigic
Женщина может изменить, если решит отомстить кавалеру, который обидел. Мол, "побегу заглушать горе в объятиях другого тебе назло!" Тем девушкам, кому хочется секса на стороне, Риналия Сафина рекомендует разобраться в собственных мотивах: не пытаетесь ли вы изменой закрыть какую-то потребность? Речь может идти о желании получить сильные эмоции или услышать от возлюбленного слова восхищения, которыми он не балует. "Говорите об этом, решайте вопрос. Тогда это будет взрослая позиция", — предлагает психолог-сексолог в беседе с "Газетой.ru".
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