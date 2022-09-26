Две главные причины, почему женщины изменяют

Измены не случаются просто так, а уж когда речь идёт о женском адюльтере, так тем более. Эксперты считают, что неверность партнёру — довольно примитивный путь решения конфликта, который в худшем случае может только усугубить разногласия. Почему женщины изменяют, объяснила психолог-сексолог Риналия Сафина. Основных причин, как оказалось, всего две.

Неуверенность в себе как причина женской измены

Чаще всего измену можно объяснить неуверенностью женщины в себе. Человек, кто трезво себя оценивает, никогда не пойдёт на адюльтер.

Месть — частая причина женских измен

Помните, что очень часто адюльтер приводит к разрыву отношений, а человек, который изменил, тяжело переживает из-за чувства вины и легко может впасть в депрессивное состояние. Фото © Freepik / Drazen Zigic