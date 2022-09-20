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20 сентября, 07:48

Физиономист разглядела у принца Уильяма нос Казановы, указывающий на измены

А во внешности Кейт Миддлтон — супруги наследника британского престола — Елена Мифф нашла все признаки мудрой королевы. По натуре принцесса Уэльская не деспот и не воин, а очень добродушный человек.

<p>Обложка © Shutterstock</p>

Обложка © Shutterstock

Когда размышляешь на тему, кто является самыми образцовыми супругами в британской королевской семье, на ум сразу приходит ответ: принц Уильям и Кейт Миддлтон. К их паре всегда было приковано особенное внимание, а теперь, когда принц Уэльский стал наследником престола, его будет ещё больше. Тем сложнее будет держать марку и не давать поводов усомниться в искренности чувств, когда ползут слухи о разладе. Как себя вести будущему королю Уильяму и о чём говорит внешность его супруги Кейт? Портреты личностей принца и принцессы Уэльских составила физиономист Елена Мифф. Специалист уверена: в паре не всё так гладко, как кажется на первый взгляд.

Ещё в 2017-м поползли слухи, что Уильям мог изменить Кейт с моделью эротического жанра. Мифф подтвердила догадки: принц, хоть и гениальный супруг, но многолюб.

То есть такие могут быть многоженцами. Если бы он был арабским шейхом, то у него было бы четыре жены минимум

Елена Мифф

Физиономист

<p>То есть такие могут быть многоженцами. Если бы он был арабским шейхом, то у него было бы четыре жены минимум</p>
<p>То есть такие могут быть многоженцами. Если бы он был арабским шейхом, то у него было бы четыре жены минимум</p>

На любвеобильность, распутство и склонность к изменам во внешности принца указывают пухлая нижняя губа и длинный заострённый клювовидный нос — такой ещё называют носом Казановы. Несмотря на такую нелестную характеристику, брак Уильяма и Кейт крепкий — неспроста супруги очень похожи внешне.

В целом они будут жить [хорошо]. Это образцово-показательная семья. Они друг друга дополняют

Елена Мифф

Физиономист

<p>В целом они будут жить [хорошо]. Это образцово-показательная семья. Они друг друга дополняют</p>
<p>В целом они будут жить [хорошо]. Это образцово-показательная семья. Они друг друга дополняют</p>

Уильям по характеру прямолинеен, будущий монарх обладает высоким интеллектом, а ещё способен создавать конфликты на ровном месте. Мифф также обратила внимание на очень маленькие для его головы уши: принцу нужно беречь здоровье и не заниматься расточительством.

На прямолинейность и ум указывает прямая спинка носа. У него высоко поставленный лоб, зона роста волос начинается очень далеко от основания бровей. Но на трон он взойдёт не раньше, чем через 7–10 лет

Елена Мифф

Физиономист

<p>На прямолинейность и ум указывает прямая спинка носа. У него высоко поставленный лоб, зона роста волос начинается очень далеко от основания бровей. Но на трон он взойдёт не раньше, чем через 7–10 лет</p>
<p>На прямолинейность и ум указывает прямая спинка носа. У него высоко поставленный лоб, зона роста волос начинается очень далеко от основания бровей. Но на трон он взойдёт не раньше, чем через 7–10 лет</p>

Что до Кейт Миддлтон, обладающей средним типом внешности, она очень милосердная. Принцесса может уйти в религию, если муж сильно разозлит. Королевой супруга принца Уильяма станет хорошей, но самостоятельной роли в политике у неё не будет, пишет 5-tv.ru. Кейт мудра, но по натуре не воин и не деспот, потому в её семье все главные решения принимает муж.

Часто тонкие губы у женщины говорят о злости, но у Кейт Миддлтон сильно подняты уголки губ в области "яблок щёк". Это значит, что она в душе добрый человек и хорошо сходится с людьми, хотя и держит всех на расстоянии вытянутой руки. Всё-таки она понимает, какую роль играет в обществе

Елена Мифф

Физиономист

<p>Часто тонкие губы у женщины говорят о злости, но у Кейт Миддлтон сильно подняты уголки губ в области "яблок щёк". Это значит, что она в душе добрый человек и хорошо сходится с людьми, хотя и держит всех на расстоянии вытянутой руки. Всё-таки она понимает, какую роль играет в обществе</p>
<p>Часто тонкие губы у женщины говорят о злости, но у Кейт Миддлтон сильно подняты уголки губ в области "яблок щёк". Это значит, что она в душе добрый человек и хорошо сходится с людьми, хотя и держит всех на расстоянии вытянутой руки. Всё-таки она понимает, какую роль играет в обществе</p>
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