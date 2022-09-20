Физиономист разглядела у принца Уильяма нос Казановы, указывающий на измены

Когда размышляешь на тему, кто является самыми образцовыми супругами в британской королевской семье, на ум сразу приходит ответ: принц Уильям и Кейт Миддлтон. К их паре всегда было приковано особенное внимание, а теперь, когда принц Уэльский стал наследником престола, его будет ещё больше. Тем сложнее будет держать марку и не давать поводов усомниться в искренности чувств, когда ползут слухи о разладе. Как себя вести будущему королю Уильяму и о чём говорит внешность его супруги Кейт? Портреты личностей принца и принцессы Уэльских составила физиономист Елена Мифф. Специалист уверена: в паре не всё так гладко, как кажется на первый взгляд.

Ещё в 2017-м поползли слухи, что Уильям мог изменить Кейт с моделью эротического жанра. Мифф подтвердила догадки: принц, хоть и гениальный супруг, но многолюб.

То есть такие могут быть многоженцами. Если бы он был арабским шейхом, то у него было бы четыре жены минимум Елена Мифф Физиономист

На любвеобильность, распутство и склонность к изменам во внешности принца указывают пухлая нижняя губа и длинный заострённый клювовидный нос — такой ещё называют носом Казановы. Несмотря на такую нелестную характеристику, брак Уильяма и Кейт крепкий — неспроста супруги очень похожи внешне.

В целом они будут жить [хорошо]. Это образцово-показательная семья. Они друг друга дополняют Елена Мифф Физиономист

Уильям по характеру прямолинеен, будущий монарх обладает высоким интеллектом, а ещё способен создавать конфликты на ровном месте. Мифф также обратила внимание на очень маленькие для его головы уши: принцу нужно беречь здоровье и не заниматься расточительством.

На прямолинейность и ум указывает прямая спинка носа. У него высоко поставленный лоб, зона роста волос начинается очень далеко от основания бровей. Но на трон он взойдёт не раньше, чем через 7–10 лет Елена Мифф Физиономист

Что до Кейт Миддлтон, обладающей средним типом внешности, она очень милосердная. Принцесса может уйти в религию, если муж сильно разозлит. Королевой супруга принца Уильяма станет хорошей, но самостоятельной роли в политике у неё не будет, пишет 5-tv.ru. Кейт мудра, но по натуре не воин и не деспот, потому в её семье все главные решения принимает муж.