10 самых диких товаров, которые только можно найти в Сети, и это ну очень смешно

Чего только не найдёшь на просторах Интернета! Нет, серьёзно, иногда лучше даже не искать, а то можно наткнуться на такие товары, что станет не по себе. Собрали 10 ну очень странных примеров.