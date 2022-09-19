10 самых диких товаров, которые только можно найти в Сети, и это ну очень смешно
Чего только не найдёшь на просторах Интернета! Нет, серьёзно, иногда лучше даже не искать, а то можно наткнуться на такие товары, что станет не по себе. Собрали 10 ну очень странных примеров.
"Мне как-то не по себе от того, что на попах у них написано "специальная доставка". Доставка... чего?!" — SchuminWeb.
Фото © Reddit / SchuminWeb
"Так какого размера этот клеевой пистолет?.." — tr3vorw.
Фото © Reddit / tr3vorw
"Подвеска на велосипед в форме сердечка. Да-да", — AmazonWTF.
"Лучшая кружка, которую вы только сможете найти", — Xsythe.
Фото © Reddit / Xsythe
"Зачем?.." — MeetMeAtTheBottom.
Фото © Reddit / MeetMeAtTheBottom
"Жена искала товары для кошек и вот на что наткнулась", — Palleus.
Фото © Reddit / Palleus
"Что за дичь?" — AmazonWTF.
"Вот как должны выглядеть настоящие тянущиеся женские штаны", — liquidstake.
Фото © Reddit / liquidstake
"Искал высокие рабочие ботинки... Кажется, Amazon подумал, что я занимаюсь другой работой", — LinceyBaine.
Фото © Reddit / LinceyBaine
"Что это такое и чей воспалённый мозг это придумал?!" — ibsmith0511.
Фото © Reddit / ibsmith0511
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