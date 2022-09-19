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19 сентября, 15:50

10 самых диких товаров, которые только можно найти в Сети, и это ну очень смешно

Чего только не найдёшь на просторах Интернета! Нет, серьёзно, иногда лучше даже не искать, а то можно наткнуться на такие товары, что станет не по себе. Собрали 10 ну очень странных примеров.

"Мне как-то не по себе от того, что на попах у них написано "специальная доставка". Доставка... чего?!" SchuminWeb.

Фото © Reddit / SchuminWeb

Фото © Reddit / SchuminWeb

"Так какого размера этот клеевой пистолет?.." tr3vorw.

Фото © Reddit / tr3vorw

Фото © Reddit / tr3vorw

"Подвеска на велосипед в форме сердечка. Да-да", — AmazonWTF.

Фото © Reddit / AmazonWTF

Фото © Reddit / AmazonWTF

"Лучшая кружка, которую вы только сможете найти", — Xsythe.

Фото © Reddit / Xsythe

Фото © Reddit / Xsythe

"Зачем?.." MeetMeAtTheBottom.

Фото © Reddit / MeetMeAtTheBottom

Фото © Reddit / MeetMeAtTheBottom

"Жена искала товары для кошек и вот на что наткнулась", — Palleus.

Фото © Reddit / Palleus

Фото © Reddit / Palleus

"Что за дичь?" AmazonWTF.

Фото © Reddit / AmazonWTF

Фото © Reddit / AmazonWTF

"Вот как должны выглядеть настоящие тянущиеся женские штаны", — liquidstake.

Фото © Reddit / liquidstake

Фото © Reddit / liquidstake

"Искал высокие рабочие ботинки... Кажется, Amazon подумал, что я занимаюсь другой работой", — LinceyBaine.

Фото © Reddit / LinceyBaine

Фото © Reddit / LinceyBaine

"Что это такое и чей воспалённый мозг это придумал?!" ibsmith0511.

Фото © Reddit / ibsmith0511

Фото © Reddit / ibsmith0511

10 таких странных и смешных объявлений, что невозможно поверить: они и правда висят на наших улицах

10 таких странных и смешных объявлений, что невозможно поверить: они и правда висят на наших улицах

Обложка ©

Reddit / Palleus, Xsythe

Сергей Трофимов

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