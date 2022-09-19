Юрист счёл явкой с повинной просьбу Пугачёвой признать её иноагентом

Адвокат Дмитрий Аграновский рассказал, что ждёт российскую артистку Аллу Пугачёву после её поста в соцсетях, где певица попросила добавить себя в список иноагентов. Он допустил, что Минюст РФ может заинтересоваться Примадонной, отметив, что её обращение может стать прецедентом.

"Если просит, надо проверить [Министерству юстиции РФ]. В конце концов, существует такое понятие, как явка с повинной. Основания проверить её связи и доходы есть", — приводит слова юриста РИА "Новости".

По словам адвоката, наиболее вероятно, что Пугачёву ждёт протокол о дискредитации Вооружённых сил России. Он не исключил, что будет организована проверка на совершение административного правонарушения по статье 20.3.3 КоАП. При этом, комментируя само заявление певицы, Аграновский назвал его агрессивным, отметив, что, скорее всего, это спланированная акция, а не эмоциональный выпад человека искусства.