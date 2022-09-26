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26 сентября, 14:17

Момент стрельбы по охраннику клуба "16 тонн" попал на видео

Прокуратура Москвы опубликовала видео с моментом стрельбы в клубе "16 тонн". На кадрах видно, что злоумышленник начинает палить с порога, попадает в охранника, но тот всё же пытается обезоружить напавшего. Позже ему на помощь приходит сотрудник заведения.

Момент стрельбы по охраннику клуба "16 тонн" в Москве. Видео © Телеграм-канал Прокуратуры Москвы

Оружие, брошенное напавшим на охранника клуба "16 тонн". Фото © Телеграм-канал Прокуратуры Москвы

Оружие, брошенное напавшим на охранника клуба "16 тонн". Фото © Телеграм-канал Прокуратуры Москвы

Оружие, брошенное напавшим на охранника клуба "16 тонн". Фото © Телеграм-канал Прокуратуры Москвы

Оружие, брошенное напавшим на охранника клуба "16 тонн". Фото © Телеграм-канал Прокуратуры Москвы

Напомним, ранее сегодня неизвестный открыл стрельбу в легендарном московском клубе "16 тонн" на Пресненском Валу, в результате пострадал один из охранников. Территория бара оцеплена, на месте работают правоохранители. Раненого охранника госпитализировали, а напавшего ищут. Он мог скрыться на чёрном "мерседесе".

Лайф публикует видео из московского клуба "16 тонн", где произошла стрельба

Лайф публикует видео из московского клуба "16 тонн", где произошла стрельба

Обложка ©

Телеграм-канал Прокуратуры Москвы

Александра Вишнякова

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