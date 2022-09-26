Момент стрельбы по охраннику клуба "16 тонн" попал на видео

Прокуратура Москвы опубликовала видео с моментом стрельбы в клубе "16 тонн". На кадрах видно, что злоумышленник начинает палить с порога, попадает в охранника, но тот всё же пытается обезоружить напавшего. Позже ему на помощь приходит сотрудник заведения.