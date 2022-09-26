Момент стрельбы по охраннику клуба "16 тонн" попал на видео
Прокуратура Москвы опубликовала видео с моментом стрельбы в клубе "16 тонн". На кадрах видно, что злоумышленник начинает палить с порога, попадает в охранника, но тот всё же пытается обезоружить напавшего. Позже ему на помощь приходит сотрудник заведения.
Момент стрельбы по охраннику клуба "16 тонн" в Москве. Видео © Телеграм-канал Прокуратуры Москвы
Напомним, ранее сегодня неизвестный открыл стрельбу в легендарном московском клубе "16 тонн" на Пресненском Валу, в результате пострадал один из охранников. Территория бара оцеплена, на месте работают правоохранители. Раненого охранника госпитализировали, а напавшего ищут. Он мог скрыться на чёрном "мерседесе".
Телеграм-канал Прокуратуры Москвы