Mash: Неизвестный открыл стрельбу в московском клубе "16 тонн"

Неизвестный открыл стрельбу в легендарном московском клубе "16 тонн" на Пресненском Валу, сообщает Mash. По данным телеграм-канала, известно об одном пострадавшем.

"Напавший открыл огонь по охранникам, пуля задела одного из них. Преступник начал палить со стороны главного входа возле лестницы, ведущей на второй этаж", — говорится в сообщении.