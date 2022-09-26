Mash: Неизвестный открыл стрельбу в московском клубе "16 тонн"
Неизвестный открыл стрельбу в легендарном московском клубе "16 тонн" на Пресненском Валу, сообщает Mash. По данным телеграм-канала, известно об одном пострадавшем.
"Напавший открыл огонь по охранникам, пуля задела одного из них. Преступник начал палить со стороны главного входа возле лестницы, ведущей на второй этаж", — говорится в сообщении.
Очевидцы утверждают, что слышали три выстрела.
А ранее сегодня стрельба произошла в школе № 88 в Ижевске. Ученики забаррикадировались в классах. В результате атаки погибло 13 человек, среди них — семь детей. В одном из классов полицейские обнаружили тело преступника — он покончил с собой. Злоумышленник был одет в чёрную майку с нацистской символикой и балаклаву. При себе у него было два пистолета и 20 обойм с патронами с красной надписью "Ненависть".
ТАСС / Михаил Грушин