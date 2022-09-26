Жители несут цветы и игрушки к школе № 88 в Ижевске, где были убиты 13 человек

Жители Ижевска несут цветы к стенам школы № 88, где сегодня было убито 13 человек. Первые гвоздики начали появляться у ограждения учебного заведения, где специально для этого поставили столы.

Жители Ижевска создали стихийный мемориал у стен школы № 88, где были убиты 13 человек. Видео в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS )

Сейчас в образовательное учреждение не пускают никого, кроме сотрудников правоохранительных органов. Стихийный мемориал образовался у ворот школы, как только оцепление на территории было снято. Множество неравнодушных людей идут к школе с цветами чтобы почтить память погибших в результате этой страшной трагедии, которая потрясла всю страну.