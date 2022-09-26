Жители несут цветы и игрушки к школе № 88 в Ижевске, где были убиты 13 человек
Жители Ижевска несут цветы к стенам школы № 88, где сегодня было убито 13 человек. Первые гвоздики начали появляться у ограждения учебного заведения, где специально для этого поставили столы.
Сейчас в образовательное учреждение не пускают никого, кроме сотрудников правоохранительных органов. Стихийный мемориал образовался у ворот школы, как только оцепление на территории было снято. Множество неравнодушных людей идут к школе с цветами чтобы почтить память погибших в результате этой страшной трагедии, которая потрясла всю страну.
Напомним, в школе № 88 в Ижевске произошла стрельба. Ученики баррикадировались в классах. В результате атаки погибло 13 человек, среди них семь детей. В одном из классов полицейские обнаружили тело преступника: он покончил с собой. Злоумышленник был одет в чёрную майку с нацистской символикой и балаклаву. При себе у него было два пистолета и 20 обойм с патронами с красной надписью "Ненависть". Известно, что убийца состоял на учёте в психоневрологическом диспансере.
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