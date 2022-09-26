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26 сентября, 14:09

ВСУ обстреляли школу в ЛНР, где находился избирательный участок на референдуме

<p>Обложка © t.me / <a href="https://t.me/mash_donbass/1878" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Мash на Донбассе"</a></p>

Обложка © t.me / "Мash на Донбассе"

В Рубежном (Луганская Народная Республика) боевики ВСУ обстреляли здание местной школы, в котором размещался участок для голосования на референдуме по вопросу вхождения ЛНР в состав России. Кадры с места публикует телеграм-канал "Mash на Донбассе".

На опубликованных фотографиях можно увидеть, что в здании обрушился потолок, разрушена часть помещений, а возле школы образовалась большая воронка.

"В городе Рубежном у нас ночью был обстрел и шесть снарядов попали в один из наших участков референдума, который находился в 10-й школе, в связи с чем было принято решение переместить все комиссии на резервные участки", — заявила журналистам глава ЦИК ЛНР Елена Кравченко.

В результате обстрела документация участковой комиссии осталась цела, никто из членов комиссии или же мирного населения не пострадал.

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Артур Белкин

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