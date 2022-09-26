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26 сентября, 14:04

Сенатор Клишас: Новых законов об уклонении от призыва в повестке нет

Ни Государственная дума, ни Совет Федерации не будут рассматривать на ближайших пленарных заседаниях законопроекты об ужесточении ответственности за уклонение от призыва. Об этом в телеграм-канале написал глава Комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"Повестка Думы на текущей неделе будет очень содержательной, как и повестка очередного заседания Совфеда 4 октября, при этом никаких законопроектов о дополнительной ответственности за уклонение от призыва, увеличения сроков по действующим статьям УК не было и нет", — сказал он.

Сенатор рассказал, что на ближайших заседаниях будут рассмотрены законопроекты, касающиеся социальной поддержки граждан, в том числе и тех, кто идёт служить в рамках частичной мобилизации.

Проект о кредитных каникулах для мобилизованных внесён в Госдуму

Проект о кредитных каникулах для мобилизованных внесён в Госдуму

Напомним, что 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. Всего на службу планируется призвать около 300 тысяч резервистов. Указ о частичной мобилизации уже опубликован, его детали здесь.

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ТАСС / РБК / Михаил Гребенщиков

Оксана Попова

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