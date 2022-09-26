Сенатор Клишас: Новых законов об уклонении от призыва в повестке нет

Ни Государственная дума, ни Совет Федерации не будут рассматривать на ближайших пленарных заседаниях законопроекты об ужесточении ответственности за уклонение от призыва. Об этом в телеграм-канале написал глава Комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"Повестка Думы на текущей неделе будет очень содержательной, как и повестка очередного заседания Совфеда 4 октября, при этом никаких законопроектов о дополнительной ответственности за уклонение от призыва, увеличения сроков по действующим статьям УК не было и нет", — сказал он.