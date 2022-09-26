В Германии ответили на вопрос о причинах падения давления на "Северном потоке – 2"
Германия не располагает данными о причинах падения давления на "Северном потоке – 2"
Минэкономики ФРГ в очередном сообщении пояснило, что не имеет данных о том, что могло послужить причиной падения уровня давления в газопроводе "Северный поток – 2".
"В настоящее время мы находимся в контакте с соответствующими органами власти, чтобы прояснить ситуацию. У нас пока нет ясности относительно причин и точных обстоятельств", — говорится в сообщении ведомства.
По некоторым данным, повлиять на это могла утечка газа, о которой сообщили в Морском управлении Дании. По информации ведомства, произошла она неподалёку от острова Борнхольм и может быть опасна для судоходства.
Ранее Лайф сообщал, что в газопроводе "Северный поток – 2" произошло резкое падение давления. Инцидент случился в трубе "А", после чего об этом были уведомлены ответственные службы Дании, Германии, России, Швеции и Финляндии. Проводится расследование.
Getty Images / Stefan Sauer