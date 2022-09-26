"Важный человек и в России, и в Америке": Овечкин помог американскому хоккеисту "Динамо" получить визу
Американский новичок "Динамо": Овечкин сходил в посольство и помог мне получить визу в РФ
Американский новичок московского "Динамо" Бреннан Менелл заявил, что капитан клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин помог ему с получением визы в Россию. Об этом сообщает "Чемпионат".
Овечкин начинал свою хоккейную карьеру в "Динамо". Также он является советником президента бело-голубых.
"Мне сказали, что он помогал с получением визы. Он был в Вашингтоне, сходил в посольство и помог. Овечкин со всем может помочь? Да, он важный человек и в России, и в Америке", — сказал Менелл.
Ранее Лайф сообщал, что "Динамо" подписало с американским защитником контракт на один год. Американец не был задрафтован ни одним из клубов НХЛ. В сильнейшей лиге мира он провёл пять матчей за "Миннесоту Уайлд". В КХЛ Менелл сыграл 52 матча в составе минского "Динамо", набрав 45 очков (6 шайб + 39 результативных передач).
ФК "Динамо"