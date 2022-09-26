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26 сентября, 14:16

"Важный человек и в России, и в Америке": Овечкин помог американскому хоккеисту "Динамо" получить визу

Американский новичок "Динамо": Овечкин сходил в посольство и помог мне получить визу в РФ

Американский новичок московского "Динамо" Бреннан Менелл заявил, что капитан клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин помог ему с получением визы в Россию. Об этом сообщает "Чемпионат".

Овечкин начинал свою хоккейную карьеру в "Динамо". Также он является советником президента бело-голубых.

"Мне сказали, что он помогал с получением визы. Он был в Вашингтоне, сходил в посольство и помог. Овечкин со всем может помочь? Да, он важный человек и в России, и в Америке", сказал Менелл.

Московское "Динамо" подписало контракт с американским хоккеистом Менеллом

Московское "Динамо" подписало контракт с американским хоккеистом Менеллом

Ранее Лайф сообщал, что "Динамо" подписало с американским защитником контракт на один год. Американец не был задрафтован ни одним из клубов НХЛ. В сильнейшей лиге мира он провёл пять матчей за "Миннесоту Уайлд". В КХЛ Менелл сыграл 52 матча в составе минского "Динамо", набрав 45 очков (6 шайб + 39 результативных передач).

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ФК "Динамо"

Роман Фейгин

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