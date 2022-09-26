"Важный человек и в России, и в Америке": Овечкин помог американскому хоккеисту "Динамо" получить визу

Американский новичок московского "Динамо" Бреннан Менелл заявил, что капитан клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин помог ему с получением визы в Россию. Об этом сообщает "Чемпионат".

Овечкин начинал свою хоккейную карьеру в "Динамо". Также он является советником президента бело-голубых.

"Мне сказали, что он помогал с получением визы. Он был в Вашингтоне, сходил в посольство и помог. Овечкин со всем может помочь? Да, он важный человек и в России, и в Америке", — сказал Менелл.