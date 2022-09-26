Из-за очередей пограничники разрешили пересекать КПП Верхний Ларс в Северной Осетии пешком

На контрольно-пропускном пункте в селе Верхний Ларс, который находится на российско-грузинской границе в Северной Осетии, скопилось около 3,5 тысячи автомобилей. Как сообщили в пресс-службе главы и правительства региона, всего на дорогах республики находится около пяти тысяч автомобилей — ещё 800 машин на другой границе. При этом многие люди пытаются пересечь границу пешком.

За прошедшую неделю границу пересекло почти 40 тысяч машин и более 115 тысяч человек. Видео © t.me / Avto15plus

"На МАП Верхний Ларс находится 3500 легковых автомобилей, ожидающих проезда на территорию Грузии. Ещё 800 машин ждут проезда на границах с Кабардино-Балкарией и Республикой Ингушетия. Всего на дорогах республики зафиксировано 4891 единица транзитного автотранспорта", — доложил главе региона вице-премьер Ирбек Томаев.

Судя по кадрам, опубликованным в социальных сетях, на КПП Верхний Ларс действительно огромное количество людей и машин. Автор ролика рассказал, что на границе паспортный контроль теперь можно пройти пешком. В течение пяти минут после этой новости выстроилась огромная очередь из желающих.