В Китае врачи удалили у новорождённого близнеца-паразита без головы и сердца
Китайские врачи провели уникальную операцию, в результате которой им пришлось удалить близнеца-паразита у новорождённого мальчика. Подробности истории сообщает портал SCMP.
Вмешательство хирургов потребовалось через два дня после рождения ребёнка. По словам врачей, мальчик появился на свет с редкой патологией: к его груди был прикреплён близнец-паразит с руками и ногами, однако без головы и сердца.
"Мы обнаружили у ребёнка врождённый порок сердца и высокое давление в лёгочной артерии. Ему пришлось снабжать кровью плод-паразит, что увеличило нагрузку на его сердце и поставило жизнь под угрозу", — рассказал хирург Мао Цзяньсюн.
Сама операция осложнялась тем, что у мальчика тонкие стенки кровеносных сосудов. Несмотря на это, врачи справились с поставленной задачей за три часа. Самого малыша выписали из больницы через несколько дней.
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