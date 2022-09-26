Львова-Белова: Важно позаботиться о детях, ставших свидетелями трагедии в ижевской школе
Омбудсмен Львова-Белова выразила соболезнования в связи с трагедией в школе в Ижевске
Уполномоченный по правам ребёнка при президенте РФ Мария Львова-Белова выразила соболезнования всем пострадавшим и родственникам погибших в результате нападения на школу № 88. Она подчеркнула, что со стороны омбудсмена из федерального центра будет направлена вся необходимая помощь.
Уполномоченный по правам ребёнка Мария Львова-Белова выразила соболезнования пострадавшим в Ижевске. Видео © t.me / Мария Львова-Белова
"С первых минут, как появились сообщения о трагедии, я на постоянной связи с органами власти региона, с региональным уполномоченным по правам ребёнка. Команда детского омбудсмена работает на месте, выясняем, чем можем помочь пострадавшим", — сказала Львова-Белова.
Также она рассказала, что Минздрав России уже направил врачей в город, помощь окажет и Минпросвещения. По словам омбудсмена, крайне важно в данный момент позаботиться о тех детях, которые были в школе и стали свидетелями этой страшной трагедии.
Напомним, в школе № 88 в Ижевске произошла стрельба. Ученики забаррикадировались в классах. В результате атаки погибло 15 человек, среди них 11 детей. В одном из классов полицейские обнаружили тело преступника: он покончил с собой. Стрелявшим оказался Артём Казанцев 1988 года рождения, местный житель, выпускник этого образовательного учреждения. Злоумышленник был одет в чёрную майку с нацистской символикой и балаклаву. При себе у него было два пистолета и 20 обойм с патронами с красной надписью "Ненависть". Известно, что убийца состоял на учёте в психоневрологическом диспансере.
t.me / Мария Львова-Белова