Львова-Белова: Важно позаботиться о детях, ставших свидетелями трагедии в ижевской школе

Уполномоченный по правам ребёнка при президенте РФ Мария Львова-Белова выразила соболезнования всем пострадавшим и родственникам погибших в результате нападения на школу № 88. Она подчеркнула, что со стороны омбудсмена из федерального центра будет направлена вся необходимая помощь.

Уполномоченный по правам ребёнка Мария Львова-Белова выразила соболезнования пострадавшим в Ижевске. Видео © t.me / Мария Львова-Белова

"С первых минут, как появились сообщения о трагедии, я на постоянной связи с органами власти региона, с региональным уполномоченным по правам ребёнка. Команда детского омбудсмена работает на месте, выясняем, чем можем помочь пострадавшим", — сказала Львова-Белова.