В Латвию доставили американские системы HIMARS для проведения учений

В Латвию прибыли американские реактивные системы залпового огня HIMARS ("Хаймарс"), которые необходимы для проведения совместных учений с подразделениями армии балтийской республики. Об этом сообщает портал Delfi.

"Целью учений является демонстрация возможностей сотрудничества военных Латвии и США и отработка оперативных действий", — говорится в сообщении.

По сценарию, латвийские военные обнаружили цели, которые не могут безопасно уничтожить имеющимся оружием. В результате был сделан запрос на получение систем HIMARS. С их помощью будут проведены стрельбы учебными ракетами по целям в Балтийском море в экономической зоне Латвии.