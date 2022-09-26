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26 сентября, 15:00

В Латвию доставили американские системы HIMARS для проведения учений

В Латвию прибыли американские реактивные системы залпового огня HIMARS ("Хаймарс"), которые необходимы для проведения совместных учений с подразделениями армии балтийской республики. Об этом сообщает портал Delfi.

"Целью учений является демонстрация возможностей сотрудничества военных Латвии и США и отработка оперативных действий", — говорится в сообщении.

По сценарию, латвийские военные обнаружили цели, которые не могут безопасно уничтожить имеющимся оружием. В результате был сделан запрос на получение систем HIMARS. С их помощью будут проведены стрельбы учебными ракетами по целям в Балтийском море в экономической зоне Латвии.

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Ранее в Латвию прибыл американский ракетный эсминец USS Paul Ignatius (DDG 117), о чём рассказывал Лайф. Целью его появления в порту Риги стала "поддержка альянса НАТО и стран Балтии".

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Артур Белкин
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