Получивший повестку учитель года из Пскова возвращается к работе в лицее
Учитель истории, обществознания и права лицея № 4 в Пскове Илья Казанцев, который получил повестку в рамках частичной мобилизации, сообщил, что пока не отправляется на службу и возвращается к работе. Ранее в некоторых региональных СМИ появились публикации о том, что финалист конкурса "Учитель года – 2018" получил повестку и намерен отправиться на службу.
"Пока остаюсь, завтра на работу возвращаюсь", — сказал преподаватель в беседе с РИА "Новости". На вопрос, с чем связано решение военкомата, он ответил, что "это не объясняют".
Ранее россиянам перечислили все виды повесток, которые может прислать военкомат. По словам юриста, самым важным видом считается тот, который обязывает призывника явиться в пункт сбора для дальнейшей отправки на службу. При этом каждый гражданин имеет право оспорить выданную ему повестку в течение недели.
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