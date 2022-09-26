Получивший повестку учитель года из Пскова возвращается к работе в лицее

Учитель истории, обществознания и права лицея № 4 в Пскове Илья Казанцев, который получил повестку в рамках частичной мобилизации, сообщил, что пока не отправляется на службу и возвращается к работе. Ранее в некоторых региональных СМИ появились публикации о том, что финалист конкурса "Учитель года – 2018" получил повестку и намерен отправиться на службу.

"Пока остаюсь, завтра на работу возвращаюсь", — сказал преподаватель в беседе с РИА "Новости". На вопрос, с чем связано решение военкомата, он ответил, что "это не объясняют".