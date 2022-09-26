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26 сентября, 15:04

Получивший повестку учитель года из Пскова возвращается к работе в лицее

Учитель истории, обществознания и права лицея № 4 во Пскове Илья Казанцев, который получил повестку в рамках частичной мобилизации, сообщил, что пока не отправляется на службу и возвращается к работе. Ранее в некоторых региональных СМИ появились публикации о том, что финалист конкурса "Учитель года – 2018" получил повестку и намерен отправиться на службу.

"Пока остаюсь, завтра на работу возвращаюсь", — сказал преподаватель в беседе с РИА "Новости". На вопрос, с чем связано решение военкомата, он ответил, что "это не объясняют".

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Ранее россиянам перечислили все виды повесток, которые может прислать военкомат. По словам юриста, самым важным видом считается тот, который обязывает призывника явиться в пункт сбора для дальнейшей отправки на службу. При этом каждый гражданин имеет право оспорить выданную ему повестку в течение недели.

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Shutterstock

Ирина Фальке

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