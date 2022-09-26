Россиянам перечислили все виды повесток, которые может прислать военкомат
Юрист Гавришев назвал четыре вида повесток, которые сегодня могут получить россияне
Алексей Гавришев, управляющий партнёр юридической компании AVG Legal, рассказал "Известиям" о видах повесток, которые могут получить россияне. По словам юриста, всего есть четыре вида такого документа.
Первый вид — повестка для постановки на учёт в военкомат. Через такую процедуру должны пройти все граждане России мужского пола, достигшие 17-летнего возраста. Второй вид документа обязывает мужчину пройти медицинскую комиссию, чтобы военкомат понимал степень вашей годности к службе. Третий же вид повесток обязывает гражданина явиться в ведомство для уточнения разной информации.
"В этом случае военному комиссариату необходимо освежить информацию о гражданине. Это может быть связано с изменением семейного положения, с изменением места жительства, места работы, а также началом или окончанием образования", — добавил эксперт.
Самый же важный вид повестки, по словам Гавришева, — четвёртый, который обязывает призывника явиться в пункт сбора для дальнейшей отправки на службу. В таком документе будет указано время, место, а также список вещей и документов, которые необходимо взять с собой.
При этом каждый гражданин, по словам юриста, имеет право оспорить выданную ему повестку, что необходимо сделать в течение недели. Вручить же предписание вам могут на улице, дома и на работе, а действительным оно будет являться только после того, как вы поставите в нём свою подпись.
Президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, всего на службу планируется призвать около 300 тысяч человек.
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