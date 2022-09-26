Россиянам перечислили все виды повесток, которые может прислать военкомат

Алексей Гавришев, управляющий партнёр юридической компании AVG Legal, рассказал "Известиям" о видах повесток, которые могут получить россияне. По словам юриста, всего есть четыре вида такого документа.

Первый вид — повестка для постановки на учёт в военкомат. Через такую процедуру должны пройти все граждане России мужского пола, достигшие 17-летнего возраста. Второй вид документа обязывает мужчину пройти медицинскую комиссию, чтобы военкомат понимал степень вашей годности к службе. Третий же вид повесток обязывает гражданина явиться в ведомство для уточнения разной информации.

"В этом случае военному комиссариату необходимо освежить информацию о гражданине. Это может быть связано с изменением семейного положения, с изменением места жительства, места работы, а также началом или окончанием образования", — добавил эксперт.

Самый же важный вид повестки, по словам Гавришева, — четвёртый, который обязывает призывника явиться в пункт сбора для дальнейшей отправки на службу. В таком документе будет указано время, место, а также список вещей и документов, которые необходимо взять с собой.