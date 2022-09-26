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26 сентября, 15:05

"Объясняем.рф": Повестки мобилизованным могут вручать круглосуточно

Повестки о призыве по частичной мобилизации могут вручать гражданам круглосуточно. Об этом сообщили на портале "Объясняем.рф".

"Законно ли вручать повестки в ночное время? Повестки о призыве по мобилизации могут вручаться круглосуточно", — говорится в сообщении.

Россиянам перечислили все виды повесток, которые может прислать военкомат

Россиянам перечислили все виды повесток, которые может прислать военкомат

У граждан, не подлежащих мобилизации, есть несколько вариантов, чтобы обжаловать предписание военкомата — ранее Лайф рассказывал, что делать, если повестка из военкомата пришла по ошибке.

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ТАСС / Михаил Метцель

Александра Вишнякова

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