"Объясняем.рф": Повестки мобилизованным могут вручать круглосуточно

Повестки о призыве по частичной мобилизации могут вручать гражданам круглосуточно. Об этом сообщили на портале "Объясняем.рф".

"Законно ли вручать повестки в ночное время? Повестки о призыве по мобилизации могут вручаться круглосуточно", — говорится в сообщении.