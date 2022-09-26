"Объясняем.рф": Повестки мобилизованным могут вручать круглосуточно
Повестки о призыве по частичной мобилизации могут вручать гражданам круглосуточно. Об этом сообщили на портале "Объясняем.рф".
"Законно ли вручать повестки в ночное время? Повестки о призыве по мобилизации могут вручаться круглосуточно", — говорится в сообщении.
У граждан, не подлежащих мобилизации, есть несколько вариантов, чтобы обжаловать предписание военкомата — ранее Лайф рассказывал, что делать, если повестка из военкомата пришла по ошибке.
ТАСС / Михаил Метцель