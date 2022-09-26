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Регион
Опубликовано 26 сентября 2022, 15:15
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Аксёнов спрогнозировал переход спецоперации в другой статус

Аксёнов: Скоро военная операция на Украине превратится в контртеррористическую

Референдумы в Донбассе и на освобождённых территориях положат конец неопределённости, и российская спецоперация перейдёт в другой статус и станет контртеррористической. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

"Скоро будет пройдена определённая точка невозврата. Обретение нового статуса для освобождённых территорий положит конец неопределённости. Они станут полноценными субъектами Российской Федерации. А мы фактически будем проводить уже не СВО, а контртеррористическую операцию на своих территориях", — написал он в телеграм-канале.

Аксёнов подчеркнул, что Россия и раньше билась за своих людей, а после референдумов будет сражаться за свою землю.

Аксёнов посетил воинскую часть, где проходит подготовку его мобилизованный сын
Аксёнов посетил воинскую часть, где проходит подготовку его мобилизованный сын

А ранее глава Крыма рассказал, что в регионе завершились мероприятия по частичной мобилизации, поскольку план по призыву был выполнен в полном объёме. Сергей Аксёнов выразил слова благодарности всем крымчанам, которые выполнили свой долг и присоединились к ВС РФ.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Александра Вишнякова
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