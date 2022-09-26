Референдумы в Донбассе и на освобождённых территориях положат конец неопределённости, и российская спецоперация перейдёт в другой статус и станет контртеррористической. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

"Скоро будет пройдена определённая точка невозврата. Обретение нового статуса для освобождённых территорий положит конец неопределённости. Они станут полноценными субъектами Российской Федерации. А мы фактически будем проводить уже не СВО, а контртеррористическую операцию на своих территориях", — написал он в телеграм-канале.

Аксёнов подчеркнул, что Россия и раньше билась за своих людей, а после референдумов будет сражаться за свою землю.