Аксёнов спрогнозировал переход спецоперации в другой статус
Аксёнов: Скоро военная операция на Украине превратится в контртеррористическую
Референдумы в Донбассе и на освобождённых территориях положат конец неопределённости, и российская спецоперация перейдёт в другой статус и станет контртеррористической. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.
"Скоро будет пройдена определённая точка невозврата. Обретение нового статуса для освобождённых территорий положит конец неопределённости. Они станут полноценными субъектами Российской Федерации. А мы фактически будем проводить уже не СВО, а контртеррористическую операцию на своих территориях", — написал он в телеграм-канале.
Аксёнов подчеркнул, что Россия и раньше билась за своих людей, а после референдумов будет сражаться за свою землю.
А ранее глава Крыма рассказал, что в регионе завершились мероприятия по частичной мобилизации, поскольку план по призыву был выполнен в полном объёме. Сергей Аксёнов выразил слова благодарности всем крымчанам, которые выполнили свой долг и присоединились к ВС РФ.
ТАСС / Сергей Мальгавко