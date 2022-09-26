Великобритания расширила санкции против России из-за референдумов

Великобритания расширила санкции против России, увеличив соответствующий список на 92 позиции. Об этом сообщается на официальном сайте МИД королевства.

В него вошли глава Администрации Запорожской области Евгений Балицкий, глава Правительства Запорожской области Антон Кольцов, глава Администрации Херсона Александр Кобец, а также АО "Гознак" и члены его руководства. Кроме того, ограничительные меры затронули боссов "Газпромбанка" и банка "Открытие", председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова и ряд других деятелей.

Как заметил глава британского МИД Джеймс Клеверли, санкции направлены против референдумов на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также тех, кто поддерживает проведение СВО.