ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 26 сентября 2022, 15:13
4355

Великобритания расширила санкции против России из-за референдумов

Великобритания расширила санкции против России, увеличив соответствующий список на 92 позиции. Об этом сообщается на официальном сайте МИД королевства.

В него вошли глава Администрации Запорожской области Евгений Балицкий, глава Правительства Запорожской области Антон Кольцов, глава Администрации Херсона Александр Кобец, а также АО "Гознак" и члены его руководства. Кроме того, ограничительные меры затронули боссов "Газпромбанка" и банка "Открытие", председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова и ряд других деятелей.

Как заметил глава британского МИД Джеймс Клеверли, санкции направлены против референдумов на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также тех, кто поддерживает проведение СВО.

Япония объявила о новых санкциях против 21 российской компании
Япония объявила о новых санкциях против 21 российской компании

Ранее Лайф сообщал, что власти Японии объявили о введении новых санкций против 21 компании из России. Новые ограничения вступят в силу 3 октября.

BannerImage

Shutterstock

Артур Белкин
  • Новости
  • Великобритания
  • Санкции против России
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar