Посольство США соболезнует родным погибших в результате стрельбы в ижевской школе
Посольство США в Москве опубликовало соболезнования родным погибших в результате сегодняшней стрельбы в ижевской школе № 88. Соответствующее сообщение появилось в телеграм-канале диппредставительства.
"Выражаем наши глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате произошедшей сегодня утром ужасной трагедии в школе в Ижевске. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", — заявили в дипмиссии.
Напомним, в школе № 88 в Ижевске произошла стрельба. Ученики забаррикадировались в классах. В результате атаки погибло 15 человек, среди них 11 детей. В одном из классов полицейские обнаружили тело преступника: он покончил с собой. Злоумышленник был одет в чёрную майку с нацистской символикой и балаклаву. При себе у него было два пистолета и 20 обойм с патронами с красной надписью "Ненависть". Известно, что убийца состоял на учёте в психоневрологическом диспансере.
ТАСС / Михаил Терещенко