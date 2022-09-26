Посольство США соболезнует родным погибших в результате стрельбы в ижевской школе

Посольство США в Москве опубликовало соболезнования родным погибших в результате сегодняшней стрельбы в ижевской школе № 88. Соответствующее сообщение появилось в телеграм-канале диппредставительства.

"Выражаем наши глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате произошедшей сегодня утром ужасной трагедии в школе в Ижевске. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", — заявили в дипмиссии.