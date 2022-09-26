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26 сентября, 15:22

Посольство США соболезнует родным погибших в результате стрельбы в ижевской школе

Посольство США в Москве опубликовало соболезнования родным погибших в результате сегодняшней стрельбы в ижевской школе № 88. Соответствующее сообщение появилось в телеграм-канале диппредставительства.

"Выражаем наши глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате произошедшей сегодня утром ужасной трагедии в школе в Ижевске. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", — заявили в дипмиссии.

Школу в Ижевске, где произошла стрельба, охраняло ЧОП

Школу в Ижевске, где произошла стрельба, охраняло ЧОП

Напомним, в школе № 88 в Ижевске произошла стрельба. Ученики забаррикадировались в классах. В результате атаки погибло 15 человек, среди них 11 детей. В одном из классов полицейские обнаружили тело преступника: он покончил с собой. Злоумышленник был одет в чёрную майку с нацистской символикой и балаклаву. При себе у него было два пистолета и 20 обойм с патронами с красной надписью "Ненависть". Известно, что убийца состоял на учёте в психоневрологическом диспансере.

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ТАСС / Михаил Терещенко

Матвей Шандрыголов

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