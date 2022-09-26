Гутерриш испугался армагеддона и призвал завершить "эру ядерного шантажа"
Гутерриш призвал завершить "эру ядерного шантажа"
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал все страны мира прекратить эпоху "ядерного шантажа" из-за её возможных катастрофических последствий. Заявление он сделал в ходе встречи, посвящённой международному дню полного уничтожения ядерного оружия.
"Эра ядерного шантажа должна закончиться. Идея о том, что некая страна может сражаться и победить в ядерной войне, безумна. Любое использование ядерного оружия спровоцирует гуманитарный армагеддон. Нам нужно сделать шаг назад", — заявил Гутерриш.
По мнению Генсека ООН, без полного отказа от ядерного оружия не может быть дальнейшего мира, никакого доверия и устойчивого будущего. Он также призвал все страны использовать дипломатию и любую возможность для диалога, чтобы снизить ядерную угрозу.
Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон решительно ответит в случае применения Россией ядерного оружия в ходе спецоперации на Украине. Комментируя эти слова, глава думского Комитета по международным делам Леонид Слуцкий заметил, что США необходимо лучше изучить российскую ядерную доктрину, прежде чем делать через СМИ заявления об ответном ударе.
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