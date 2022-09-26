Гутерриш испугался армагеддона и призвал завершить "эру ядерного шантажа"

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал все страны мира прекратить эпоху "ядерного шантажа" из-за её возможных катастрофических последствий. Заявление он сделал в ходе встречи, посвящённой международному дню полного уничтожения ядерного оружия.

"Эра ядерного шантажа должна закончиться. Идея о том, что некая страна может сражаться и победить в ядерной войне, безумна. Любое использование ядерного оружия спровоцирует гуманитарный армагеддон. Нам нужно сделать шаг назад", — заявил Гутерриш.