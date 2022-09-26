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26 сентября, 16:28

"Объясняем.рф": Россияне с двойным гражданством подпадают под частичную мобилизацию

Россияне, имеющие два и более гражданства, подлежат частичной мобилизации. Как уточняется на созданном Правительством РФ портале "Объясняем.рф", на них распространяются все права и обязанности граждан России.

"Люди с несколькими гражданствами, включая российское, рассматриваются законом как граждане РФ. На них распространяются все права и обязанности, в том числе по защите Отечества. Правила пересечения границы для них такие же, как для всех граждан РФ", — говорится на сайте.

Курганские пограничники не дают подлежащим мобилизации россиянам выехать в Казахстан

Курганские пограничники не дают подлежащим мобилизации россиянам выехать в Казахстан

Президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, всего на службу планируется призвать около 300 тысяч человек.

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ТАСС / Артём Геодакян

Матвей Шандрыголов

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