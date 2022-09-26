Знакомая ижевского убийцы рассказала, что в школе он был тихим и скромным
Открывший стрельбу в школе в Ижевске. Фото © LIFE
Расстрелявший, по официальным данным, 15 человек в ижевской школе Артём Казанцев был тихим, скромным и ничем не выделялся. Так его охарактеризовала знакомая Наталья, когда-то учившаяся с ним в одной параллели. Она также показала Лайфу преступника на снимках школьных лет.
"Артём Казанцев учился в параллельном классе — "Б". Был скромным, не привлекал внимания. Дружил с моими одноклассниками с детского сада. Среди убитых его руками учителя, которые учили меня, и мамы моих друзей", — рассказала она.
Напомним, в школе № 88 в Ижевске произошла стрельба. Ученики забаррикадировались в классах. По последним данным СК РФ, погибло 15 человек, среди них 11 детей. В одном из классов полицейские обнаружили тело преступника: он покончил с собой. Стрелявшим оказался Артём Казанцев 1988 года рождения, местный житель, выпускник этого образовательного учреждения. Злоумышленник был одет в чёрную майку с нацистской символикой и балаклаву. При себе у него было два пистолета и 20 обойм с патронами с красной надписью "Ненависть". Известно, что убийца состоял на учёте в психоневрологическом диспансере.