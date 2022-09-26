Знакомая ижевского убийцы рассказала, что в школе он был тихим и скромным

Расстрелявший, по официальным данным, 15 человек в ижевской школе Артём Казанцев был тихим, скромным и ничем не выделялся. Так его охарактеризовала знакомая Наталья, когда-то учившаяся с ним в одной параллели. Она также показала Лайфу преступника на снимках школьных лет.