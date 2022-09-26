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26 сентября, 16:03

Ижевский убийца оказался шизофреником

Глава Минпросвещения заявил, что ижевский убийца состоял на учёте с диагнозом "шизофрения"

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил журналистам, что стрелок, устроивший стрельбу в ижевской школе № 88, стоял на психиатрическом учёте с диагнозом "шизофрения".

"Установлено, что он уже стоял на психиатрическом учёте, страдал заболеванием шизофрения. Ему удалось убить охранника, проникнуть в школу", — заявил политик.

СК: Открывший стрельбу в ижевской школе был одет в майку с нацистской символикой

СК: Открывший стрельбу в ижевской школе был одет в майку с нацистской символикой

Напомним, в школе № 88 в Ижевске произошла стрельба. В результате погибло 15 человек, среди них 11 детей. В одном из классов полицейские обнаружили тело преступника: он покончил с собой. Стрелявшим оказался Артём Казанцев 1988 года рождения, местный житель, выпускник этого образовательного учреждения. Злоумышленник был одет в чёрную майку с нацистской символикой и балаклаву. При себе у него было два пистолета и 20 обойм с патронами с красной надписью "Ненависть".

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Telegram / SHOT

Матвей Шандрыголов

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