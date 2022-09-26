Ижевский убийца оказался шизофреником

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил журналистам, что стрелок, устроивший стрельбу в ижевской школе № 88, стоял на психиатрическом учёте с диагнозом "шизофрения".

"Установлено, что он уже стоял на психиатрическом учёте, страдал заболеванием шизофрения. Ему удалось убить охранника, проникнуть в школу", — заявил политик.