Ижевский убийца оказался шизофреником
Глава Минпросвещения заявил, что ижевский убийца состоял на учёте с диагнозом "шизофрения"
Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил журналистам, что стрелок, устроивший стрельбу в ижевской школе № 88, стоял на психиатрическом учёте с диагнозом "шизофрения".
"Установлено, что он уже стоял на психиатрическом учёте, страдал заболеванием шизофрения. Ему удалось убить охранника, проникнуть в школу", — заявил политик.
Напомним, в школе № 88 в Ижевске произошла стрельба. В результате погибло 15 человек, среди них 11 детей. В одном из классов полицейские обнаружили тело преступника: он покончил с собой. Стрелявшим оказался Артём Казанцев 1988 года рождения, местный житель, выпускник этого образовательного учреждения. Злоумышленник был одет в чёрную майку с нацистской символикой и балаклаву. При себе у него было два пистолета и 20 обойм с патронами с красной надписью "Ненависть".
Telegram / SHOT