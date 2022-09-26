Сын застреленного первым охранника ижевской школы узнал о гибели отца от журналистов

Застреленный первым при нападении на ижевскую школу 74-летний охранник Николай Киселёв был на хорошем счету у руководства и работал в должности два года. Его жена не смогла ему сегодня дозвониться, хотя делала это каждое утро, пишет SHOT и публикует фото убитого.

"Он работал года два в школе, руководство от всех остальных отказывалось, лишь он оставался на своём боевом посту. Менялись ЧОП, но он оставался. В этот день мама не получила обратного ответа (не дозвонилась до мужа. — Прим. Лайфа), внук Даниил позвонил и сказал, что идёт стрельба в школе", — сообщил сын погибшего Олег телеканалу "360".