Сын застреленного первым охранника ижевской школы узнал о гибели отца от журналистов
Николай Киселёв. Фото © t.me / SHOT
Застреленный первым при нападении на ижевскую школу 74-летний охранник Николай Киселёв был на хорошем счету у руководства и работал в должности два года. Его жена не смогла ему сегодня дозвониться, хотя делала это каждое утро, пишет SHOT и публикует фото убитого.
"Он работал года два в школе, руководство от всех остальных отказывалось, лишь он оставался на своём боевом посту. Менялись ЧОП, но он оставался. В этот день мама не получила обратного ответа (не дозвонилась до мужа. — Прим. Лайфа), внук Даниил позвонил и сказал, что идёт стрельба в школе", — сообщил сын погибшего Олег телеканалу "360".
После этого мужчина сразу поехал к зданию школы, но периметр уже был оцеплен и узнать ничего не удалось. Работники ЧОП "Щит", где числился охранник, тоже ничего не смогли рассказать. О том, что отца застрелили первым, Олег узнал только от журналистов. У погибшего остались двое детей и три внучки.
Напомним, в школе № 88 в Ижевске произошла стрельба. Ученики забаррикадировались в классах. В результате атаки погибло 15 человек, среди них 11 детей. В одном из классов полицейские обнаружили тело преступника: он покончил с собой. Стрелявшим оказался Артём Казанцев 1988 года рождения, местный житель, выпускник этого образовательного учреждения. Злоумышленник был одет в чёрную майку с нацистской символикой и балаклаву. При себе у него было два пистолета и 20 обойм с патронами с красной надписью "Ненависть". Известно, что убийца состоял на учёте в психоневрологическом диспансере.